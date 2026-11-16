Salzburg-Stürmer Tabakovic erleidet Meniskusverletzung und muss operiert werden

Stürmer Haris Tabakovic zieht sich im Nationalteam-Einsatz von Bosnien-Herzegowina eine Meniskusverletzung zu und muss nach Angaben seines Teamchefs Sergej Barbarez noch in dieser Woche operiert werden. Bosnien-Herzegowina verlor am Samstagabend in Schweden mit 2:3, Tabakovic musste bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde vom Feld. Der Angreifer von Red Bull Salzburg wird damit seinem Club voraussichtlich für längere Zeit fehlen.

Vorzeitiges Ende in Schweden

Tabakovic lief im Auswärtsspiel in Schweden für die bosnische Nationalmannschaft auf und musste nach gut 30 Minuten ausgewechselt werden. Teamchef Sergej Barbarez bestätigte im Anschluss, dass sich der Stürmer eine Meniskusverletzung zugezogen hat. Barbarez wies zudem darauf hin, dass das betroffene Knie bereits zuvor zweimal verletzt gewesen sei. Die Partie endete für Bosnien-Herzegowina mit einer 2:3-Niederlage.

Tabakovic soll laut Angaben noch in dieser Woche operiert werden. Nach Club-Angaben wird er am Montag aus dem bosnischen Teamcamp in Zenica abreisen. Red Bull Salzburg will am Dienstag in Salzburg genauere Untersuchungen durchführen, um das Ausmaß der Verletzung näher einzuordnen.

Der Ausfall trifft Salzburg in einer laufenden Saison, in der Tabakovic bislang zu den torgefährlichsten Spielern zählte. In der Bundesliga erzielte er in elf Einsätzen acht Tore. In der Europa League kam er in Qualifikation und Ligaphase auf sechs Treffer, im ÖFB-Cup traf er einmal. Salzburg steht aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz der Bundesliga.

Terminlich kommt die Verletzung für den Club zu einem dichten Zeitpunkt. Am Sonntag bestreitet Salzburg ein Bundesliga-Spiel bei der Wiener Austria, Ende November folgt die Partie gegen den LASK. International stehen zudem Begegnungen gegen Ararat-Armenia und Sparta Prag an. Neben Tabakovic fehlen bei Salzburg derzeit auch Kevin Boma, Sota Kitano, Dominik Schmid und Nikolas Veratschnig verletzungsbedingt.

Die bosnische Nationalmannschaft bestreitet am Dienstag in der Nations League ein Spiel gegen Rumänien. Tabakovic wird dafür nicht zur Verfügung stehen, da er bereits am Montag aus dem Teamcamp in Zenica abreist.

Meniskusverletzungen im Profifußball

Meniskusverletzungen zählen zu den häufigeren Blessuren im Fußball und betreffen den knorpeligen Puffer im Kniegelenk, der bei abrupten Dreh- und Stoppbewegungen besonders beansprucht wird. Grundsätzlich unterscheidet sich der Schweregrad solcher Verletzungen stark, von kleineren Rissen, die konservativ behandelt werden können, bis zu Schäden, die eine Operation erforderlich machen. Die Dauer der anschließenden Ausfallzeit hängt maßgeblich davon ab, welcher Teil des Meniskus betroffen ist und wie die Verletzung operativ versorgt wird.

Bei wiederholten Problemen im selben Kniegelenk, wie sie im Fall von Tabakovic durch frühere Verletzungen angedeutet werden, kann sich die Belastbarkeit des Gelenks über die Zeit verändern. Üblicherweise entscheiden medizinische Abteilungen der Vereine gemeinsam mit behandelnden Ärzten über das weitere Vorgehen, nachdem zusätzliche bildgebende Untersuchungen den genauen Befund bestätigt haben. Solche Untersuchungen dienen dazu, Ausmaß und Lage der Verletzung exakt zu bestimmen, bevor über Operationsmethode und Reha-Plan entschieden wird.

Für Clubs bedeutet der Ausfall eines torgefährlichen Angreifers in einer Phase mit mehreren englischen Wochen und internationalen Verpflichtungen in der Regel eine zusätzliche Belastung für den restlichen Kader. Trainerstäbe müssen dann kurzfristig taktische Alternativen im Angriff finden, während die sportliche Leitung parallel die Entwicklung der Genesung beobachtet.