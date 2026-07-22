Schalke 04 holt ÖFB-Verteidiger Maximilian Wöber ablösefrei

Schalke 04 verpflichtet Maximilian Wöber

Schalke 04 hat am Mittwochabend die Verpflichtung von Maximilian Wöber bekanntgegeben. Der Innenverteidiger erhält bei dem Verein einen Einjahresvertrag.

Der Wechsel erfolgt ablösefrei, nachdem Wöbers Vertrag bei Leeds United aufgelöst wurde. Den Medizincheck absolvierte der Wiener im Trainingslager des Vereins im Stubaital.

Stationen des Spielers

In der abgelaufenen Saison war Wöber an Werder Bremen ausgeliehen, für die er drei Spiele bestritt, ehe er sich eine Oberschenkelverletzung zuzog. Zuvor war er unter anderem bei Rapid, Red Bull Salzburg, Ajax Amsterdam, dem FC Sevilla und Borussia Mönchengladbach engagiert. Insgesamt kommt der 31-fache ÖFB-Nationalspieler auf mehr als 170 Erstligaeinsätze. Die vergangene Weltmeisterschaft verpasste er verletzungsbedingt.

Neuer Verein nach Aufstieg

Schalke 04 war nach drei Jahren Zweitklassigkeit in die erste Liga aufgestiegen. Der Verein wird von dem Tiroler Miron Muslic trainiert. Neben Wöber gehören auch Dejan Ljubicic und der neu verpflichtete Junior Adamu zum Kader. Für den sportlichen Bereich verantwortlich zeichnet der niederländische Direktor für den Profifußball, Youri Mulder.