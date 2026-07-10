Schlager verlässt Red Bull Salzburg und wechselt zu Werder Bremen

Alexander Schlager wechselt von Red Bull Salzburg zu Werder Bremen

Tormann Alexander Schlager verlässt Red Bull Salzburg und schließt sich Werder Bremen an. Der Transfer des 30-Jährigen ist offiziell. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Schlager spielte seit 2023 für Red Bull Salzburg. Zuletzt stand er auch bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika im Einsatz. Mit dem Wechsel zu Werder Bremen wird er künftig in der deutschen Bundesliga aktiv sein.