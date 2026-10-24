Schmid gibt WAC-Debüt ausgerechnet bei Ex-Klub Hartberg

Manfred Schmid steht am Samstag um 17.00 Uhr erstmals als Cheftrainer des Wolfsberger AC an der Seitenlinie eines Pflichtspiels. Die Partie führt den 55-Jährigen ausgerechnet zu seinem bisher letzten Arbeitgeber TSV Hartberg, wo das Auswärtsspiel in der Profertil Arena ausgetragen wird. Am Donnerstag hatte Schmid bereits sein erstes Training als neuer WAC-Coach geleitet.

Wiedersehen mit dem früheren Klub

Schmid war von September 2024 bis zum Sommer 2026 Cheftrainer bei TSV Hartberg. In dieser Zeit gelang dem Verein in der Saison 2024/25 erstmals in der Vereinsgeschichte der Einzug in das Endspiel des Uniqa-ÖFB-Cups. Das Finale verlor Hartberg mit 0:1 gegen den WAC. In der vergangenen Saison führte Schmid die Mannschaft zudem auf den sechsten Tabellenplatz. Im Anschluss entschied er sich, seinen auslaufenden Vertrag bei Hartberg nicht zu verlängern.

Nun trifft Schmid in neuer Funktion auf seinen ehemaligen Verein. Auf der Gegenseite steht mit Markus Schopp der aktuelle Trainer von Hartberg. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Spurny.

Schwierige Ausgangslage beim WAC

Für den Wolfsberger AC ist das Spiel in Hartberg zugleich der Versuch, eine schwierige sportliche Phase zu beenden. Der Verein ist mit fünf Niederlagen in Folge auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. In dieser Situation übernimmt Schmid das Traineramt und bestreitet gegen Hartberg sein erstes Pflichtspiel an der Seitenlinie des WAC.

Trainerwechsel mitten in der Saison

Ein Trainerwechsel während der laufenden Saison ist im Profifußball ein gängiges Mittel, um sportliche Negativserien zu unterbrechen. Vereine erhoffen sich davon in der Regel neue Impulse im taktischen Konzept, in der Trainingsgestaltung sowie in der Kommunikation mit der Mannschaft. Üblicherweise bleibt einem neuen Trainer nur wenig Vorbereitungszeit, bevor das erste Pflichtspiel ansteht. Entsprechend kurzfristig müssen grundlegende Entscheidungen zu Aufstellung, Spielsystem und Standardsituationen getroffen werden.

Begegnungen mit dem eigenen früheren Klub sind im Trainergeschäft keine Seltenheit. Grundsätzlich ändert sich dabei formal nichts am sportlichen Ablauf einer Partie, dennoch wird einem solchen Duell häufig besondere mediale Aufmerksamkeit zuteil, da der Trainer über genaue Kenntnisse der Mannschaft, der Abläufe und der Spielidee des früheren Arbeitgebers verfügt. Für den neuen Verein kann dieses Wissen im Vorfeld der Partie von Vorteil sein, ersetzt im eigentlichen Spielverlauf jedoch nicht die aktuelle Form und Tagesverfassung beider Mannschaften.

Der Umgang mit einer Negativserie wie der des WAC gehört ebenfalls zu den wiederkehrenden Herausforderungen im Ligabetrieb. Nach mehreren Niederlagen in Folge stehen Mannschaften häufig unter besonderem Druck, kurzfristig wieder Stabilität zu finden. In solchen Phasen kommt es üblicherweise auf klare Strukturen, eine nüchterne Analyse der vorangegangenen Spiele sowie eine Rückbesinnung auf grundlegende taktische Prinzipien an. Der sportliche Erfolg eines ersten Spiels unter neuer Leitung gilt dabei oft als erster Indikator dafür, ob die angestrebten Veränderungen greifen, auch wenn eine einzelne Partie naturgemäß nur einen begrenzten Ausschnitt einer längeren Entwicklung abbildet.