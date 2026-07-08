Schweiz vor Argentinien-Duell: Top-Torschütze Manzambi droht WM-Aus

Manzambi vor WM-Viertelfinale fraglich: Schweiz bangt um Top-Torschützen

Johan Manzambi steht der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft im WM-Viertelfinale gegen Argentinien voraussichtlich nicht zur Verfügung. Der 20-jährige Stürmer vom SC Freiburg hatte bereits das Achtelfinale gegen Kolumbien verpasst.

Manzambi hatte das Training am Tag vor dem Kolumbien-Spiel abbrechen müssen und fehlte anschließend beim Achtelfinalspiel. Die Schweiz setzte sich in diesem Spiel im Elfmeterschießen durch.

Yakin äußert sich zur Lage

Nationaltrainer Yakin erklärte, Manzambi habe zum Glück keine Schmerzen. Zur genauen Art der Verletzung machte er keine eindeutigen Angaben. Ob ein Einsatz im Viertelfinale medizinisch vertretbar ist, ließ Yakin offen. Er äußerte Zweifel, ob Manzambi rechtzeitig einsatzbereit sein werde, schloss eine Rückkehr jedoch nicht vollständig aus.

Manzambi ist mit drei Toren der bislang erfolgreichste Torschütze der Schweiz bei diesem Turnier. Sein Ausfall wiegt entsprechend schwer für die Mannschaft von Trainer Yakin.

Viertelfinale gegen Titelverteidiger Argentinien

Das WM-Viertelfinale zwischen der Schweiz und Argentinien findet am Sonntag um 3.00 Uhr MESZ in Kansas City statt. Argentinien ist amtierender Weltmeister und wird von Lionel Messi angeführt. Das Spiel wird live auf ServusTV übertragen.