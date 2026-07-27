Schwerer Rückschlag für LASK-Neuzugang Harakate nach Kreuzbandriss

LASK-Neuzugang Ramiz Harakate erleidet Kreuzbandriss

Der LASK muss beim Neuzugang Ramiz Harakate mit einem langfristigen Ausfall planen. Bei dem 24-jährigen Stürmer wurde ein Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie diagnostiziert.

Harakate hatte sich die Verletzung am Samstag beim 7:0-Auftaktsieg im Uniqa-ÖFB-Cup gegen den SC Kalsdorf zugezogen. Der LASK gab die Diagnose am Montag bekannt. Der Spieler soll am Dienstag operiert werden.

Wechsel im Sommer vom GAK

Harakate war im Sommer vom GAK zum LASK gewechselt. In der vergangenen Saison erzielte der französische Angreifer in 30 Ligaspielen elf Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.

LASK-Sportdirektor Dino Buric erklärte, dass Harakate die volle Unterstützung des Vereins erhält.

Bundesliga-Auftakt gegen den GAK

Der amtierende Double-Sieger LASK startet am Freitag um 19.30 Uhr gegen den GAK in die neue Bundesliga-Saison.