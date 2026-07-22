Schwerer Schlag für Hartberg: Stürmer Fridrikas fällt mit Kreuzbandriss aus

TSV Hartberg muss auf Fridrikas verzichten – Kreuzbandriss

Der TSV Hartberg muss zum Start der neuen Saison auf Stürmer Lukas Fridrikas verzichten. Der 28-Jährige zog sich eine Verletzung am vorderen Kreuzband sowie am Meniskus zu, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

Fridrikas soll zeitnah operiert werden. Der Saisonstart ist für ihn damit nicht möglich.

Cup-Spiel gegen Imst am Sonntag

Der TSV Hartberg trifft am Sonntag in der ersten Runde des ÖFB-Cups auf Imst. Trainer Markus Schopp muss die Partie ohne seinen Stürmer bestreiten.

Fridrikas war in der vergangenen Saison in 26 Bundesliga-Spielen für Hartberg im Einsatz und erzielte dabei vier Tore, zudem steuerte er zwei Vorlagen bei.