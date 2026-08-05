Schwimm-EM: Luca Karl wird Neunter über fünf Kilometer in der Seine

Schwimm-EM Paris: Luca Karl wird Neunter über fünf Kilometer

Der österreichische Schwimmer Luca Karl hat bei der Schwimm-Europameisterschaft in Paris den neunten Platz im Rennen über fünf Kilometer belegt. Der Salzburger ging am Mittwoch in der Seine an den Start und musste sich am Ende mit 48,3 Sekunden Rückstand auf den Sieger begnügen.

Den Sieg sicherte sich der Deutsche Florian Wellbrock, der sich damit zum Doppeleuropameister krönte. Die Silbermedaille ging an David Betlehem aus Ungarn, Bronze holte der Italiener Gregorio Paltrinieri.

Verlauf des Rennens

Karl bewegte sich über weite Strecken des Rennens im Mittelfeld, sein Rückstand auf die Spitze schwankte zwischen rund zehn und 20 Sekunden. Nach 3,8 Kilometern tauchte er erstmals unter den besten zehn Athleten auf. Mit dem Tempo der beiden schnellsten Gruppen konnte er zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mithalten. Insgesamt setzte sich Karl gegen 33 Konkurrenten in der Seine durch.

Zweiter Auftritt in Paris

Bereits am Vortag war der 24-Jährige über zehn Kilometer angetreten und hatte dabei den achten Platz erreicht. Zu diesem Resultat sagte Karl: „Das große Ziel war über die zehn Kilometer in die Top Zehn, das haben wir erreicht.“

Für Karl steht am Freitag mit dem Knock-Out-Rennen über drei Kilometer ein weiterer Wettkampf bei dieser Europameisterschaft an.