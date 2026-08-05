Schwimm-EM: Nikolaj Schaller verpasst als Neunter vom 3-Meter-Brett das Podest

Schwimm-EM: Nikolaj Schaller Neunter im Finale vom 3-Meter-Brett

Nikolaj Schaller hat bei der Schwimm-EM in Paris im Finale vom 3-Meter-Brett den neunten Platz belegt. Der 25-jährige Wiener kam am Mittwoch auf 412,70 Punkte.

Den Titel sicherte sich Moritz Linus Wesemann aus Deutschland mit 506,80 Punkten. Silber ging an Jules Bouyer aus Frankreich mit 484,60 Punkten, Bronze an den Briten Jordan Houlden mit 474,90 Punkten.

Lofti verpasst Finale

Dariush Lofti verpasste den Einzug ins Finale vom 3-Meter-Brett. Er erreichte 318,60 Punkte und belegte damit Rang 21.

Am Vortag waren Lofti und Anton Knoll im Synchron-Bewerb vom Turm auf Platz sieben gelandet.

Ausblick auf Donnerstag

Dariush Lofti tritt am Donnerstag im Einzelbewerb vom Turm an, der Vorkampf beginnt um 10.30 Uhr. Auch Anton Knoll wird an diesem Tag wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen.