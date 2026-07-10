Scottish Open: Wiesberger und Straka scheitern am Cut – auch Scheffler ausgeschieden

Scottish Open: Wiesberger und Straka verpassen den Cut

Bei den Scottish Open im schottischen North Berwick haben die österreichischen Golfspieler Bernd Wiesberger und Sepp Straka den Cut verpasst. Das Turnier der DP World Tour, das auch für PGA-Spieler offen ist, wird auf einem Par-70-Kurs ausgetragen.

Wiesberger war nach der ersten Runde noch mit 65 Schlägen auf den geteilten ersten Platz eingegangen. Am Freitag benötigte er 78 Schläge und rutschte damit auf Platz 118 ab. Mit insgesamt drei über Par verpasste er den Einzug in die weiteren Runden. Straka belegte nach der zweiten Runde Platz 72 und verfehlte den Cut mit einem Schlag Rückstand.

Scheffler verpasst ebenfalls den Cut

Auch Weltranglistenerster Scottie Scheffler schied nach zwei Runden aus. Für Scheffler war es der erste verpasste Cut seit August 2022. Davor hatte er 78 Cuts bei PGA-Turnieren in Serie überstanden.

An der Spitze des Turniers liegen Rory McIlroy, Jordan Smith und Kim Tom gleichauf mit jeweils neun unter Par. Die British Open finden in der kommenden Woche statt.