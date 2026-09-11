Sebastian Ofner beendet Saison vorzeitig wegen Fersenproblemen

Sebastian Ofner ist beim ATP-Challenger in Sevilla im Viertelfinale ausgeschieden. Der Steirer verlor gegen den Argentinier Facundo Diaz Acosta mit 5:7 und 2:6. Für den 30-Jährigen ist die Saison damit vorzeitig beendet, wie Ofner selbst mitteilte. Der Österreicher legt eine verletzungsbedingte Pause ein.

Vorzeitiges Saisonende nach Fersenproblemen

Bereits vor einigen Tagen hatte Ofner auf Instagram über Schmerzen in der Ferse berichtet. Er schrieb, seit geraumer Zeit wieder mit Beschwerden in diesem Bereich zu kämpfen zu haben. Nach der Niederlage in Sevilla erklärte er, dass es an diesem Punkt nicht mehr möglich sei, so weiterzumachen. Die Partie gegen Diaz Acosta war damit sein letzter Auftritt in dieser Saison.

Ofner unterlag dem Argentinier in zwei Sätzen. Im ersten Durchgang setzte sich Diaz Acosta mit 7:5 durch, im zweiten Satz ließ er mit 6:2 keinen Zweifel am Ausgang der Begegnung aufkommen. Damit endete das Turnier in Sevilla für den Steirer im Viertelfinale.

Belastung durch Fersenbeschwerden im Profitennis

Beschwerden im Fersenbereich zählen im Profitennis zu den Verletzungen, die durch die hohe Belastung bei ständigen Richtungswechseln und Sprints auf hartem oder sandigem Untergrund begünstigt werden können. Grundsätzlich reagieren solche Beschwerden empfindlich auf Trainings- und Turnierdichte, weshalb Spielerinnen und Spieler bei wiederkehrenden Schmerzen häufig längere Pausen einplanen, um eine Verschleppung der Verletzung zu vermeiden. Eine vorzeitig beendete Saison ist bei derartigen Problemen im Tennissport keine Seltenheit, da body die Belastungssteuerung über mehrere Turniere hinweg entscheidend für den langfristigen Verlauf einer solchen Verletzung sein kann.

Der internationale Tenniskalender sieht für Profis üblicherweise eine dichte Abfolge von Turnieren auf unterschiedlichen Kontinenten und Belägen vor. Wer im Ranking Punkte verteidigen oder verbessern möchte, ist häufig gezwungen, in kurzen Abständen mehrere Wettbewerbe zu bestreiten. Bei bestehenden körperlichen Beschwerden erhöht sich dadurch das Risiko einer Verschlechterung, weshalb viele Spielerinnen und Spieler in Absprache mit medizinischem Personal entscheiden, eine Pause einzulegen, statt das Risiko einer schwereren Verletzung einzugehen.