Sebastian Ofner scheitert in Quali-Runde eins in Montreal an Brite Fearnley

Sebastian Ofner scheitert in der Qualifikation von Montreal

Sebastian Ofner ist in der Qualifikation des mit 9.415.724 Dollar dotierten ATP-Masters-1000-Turniers in Montreal ausgeschieden. Der Steirer verlor am Samstag in der ersten Qualifikationsrunde gegen den Briten Jacob Fearnley.

Der 30-jährige Ofner unterlag Fearnley nach 1:28 Stunden mit 6:7 (3/7), 2:6.

Enger erster Satz, klarer zweiter Durchgang

Im ersten Satz gaben beide Spieler ihr Aufschlagspiel je zweimal ab, ehe die Entscheidung im Tiebreak fiel. Dort führte Fearnley zwischenzeitlich mit 6:1 und verwertete nach 53 Minuten seinen dritten Satzball.

Im zweiten Satz gelang Fearnley beim Stand von 3:1 ein Break gegen Ofners Aufschlag. Anschließend sicherte sich der Brite den Satz mit 6:2 und damit den Sieg in zwei Sätzen.