Sechs Tirolerinnen beim Weltcup-Auftakt in Sölden – drei feiern ihr Debüt

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Der Skiweltcup startet an diesem Wochenende traditionell am Rettenbach-Ferner in Sölden. Am Samstag stehen zehn Österreicherinnen beim Riesentorlauf der Damen am Start, sechs von ihnen kommen aus Tirol. Drei Tirolerinnen feiern dabei ihr Debüt im Skiweltcup. Der erste Durchgang beginnt wegen Neuschnees mit halbstündiger Verspätung um 10.30 Uhr.

Drei Tirolerinnen vor ihrem ersten Weltcuprennen

Für Valentina Rings-Wanner, Leonie Raich und Natalie Falch ist der Riesentorlauf in Sölden der erste Weltcup-Start ihrer Karriere. Rings-Wanner kommt aus Kitzbühel, Raich aus Wenns im Pitztal im Bezirk Imst, Falch aus Buch im Bezirk Schwaz.

Zu den insgesamt sechs Tirolerinnen im österreichischen Aufgebot zählen zudem Stephanie Brunner aus Tux im Zillertal, Franziska Gritsch aus Sölden selbst sowie Ricarda Haaser aus Maurach am Achensee. Damit stellt Tirol einen Großteil des zehnköpfigen ÖSV-Damenkaders für das Auftaktrennen.

Der ursprünglich für 10.00 Uhr angesetzte erste Durchgang musste um eine halbe Stunde verschoben werden. Grund war Neuschnee, der in der Nacht auf Samstag gefallen war und die Besichtigung der Strecke durch die Läuferinnen am Morgen verzögerte. Der Bewerb der Herren folgt am Sonntag.

Absagen bei den Topfavoritinnen

Julia Scheib geht als Gesamtsiegerin der vergangenen Saison ins neue Weltcup-Jahr. Bei den internationalen Konkurrentinnen gibt es allerdings prominente Ausfälle: Die Italienerin Federica Brignone ist nicht am Start. Auch die Kanadierin Valérie Grenier fehlt, sie hat sich kurz vor dem Weltcup-Auftakt verletzt. Ebenfalls verletzt und daher nicht dabei ist die Österreicherin Nina Astner aus Itter.

Auftakt auf dem Gletscher als fixer Saisonstart

Sölden eröffnet seit vielen Jahren traditionell die alpine Skiweltcup-Saison. Der Riesentorlauf am Rettenbach-Ferner gilt als erster Gradmesser für die Form der Athletinnen und Athleten vor dem bevorstehenden Winter. Die Lage auf rund 3.000 Metern Höhe ermöglicht frühe Rennen bereits im Oktober, bringt aber auch unberechenbare Wetterbedingungen mit sich. Neuschnee, Wind oder Nebel führen bei diesem Termin immer wieder zu kurzfristigen Programmänderungen, wie sie auch für den Start des Damenrennens nötig waren.

Organisatorisch verantwortet der Österreichische Skiverband die Entsendung und Vorbereitung der heimischen Athletinnen und Athleten. An der sportlichen Leitung ist unter anderem ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher beteiligt. Verletzungen kurz vor Saisonbeginn, wie sie heuer sowohl eine internationale als auch eine österreichische Fahrerin betreffen, sind im alpinen Rennsport keine Seltenheit: Die intensive Vorbereitungsphase im Sommer und Herbst auf Gletschern und in Schneezentren birgt ein erhöhtes Verletzungsrisiko, da hohe Belastungen auf noch nicht vollständig wettkampfgeschärfte Muskulatur und Gelenke treffen.

Der Saisonauftakt in Sölden zieht traditionell zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer an den Rettenbach-Ferner. Für das gesamte Wochenende werden bis zu 30.000 Besucherinnen und Besucher erwartet, die den Start in die neue Weltcup-Saison live vor Ort verfolgen wollen.

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