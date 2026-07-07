Segel-EM in Eckernförde: Österreichische Teams mit holprigem Start

Segel-EM in Eckernförde: Schwieriger Auftakt für österreichische Teams

Bei der Segel-Europameisterschaft vor Eckernförde sind die österreichischen Teams mit gemischten Ergebnissen in den Wettbewerb gestartet. Besonders das 49er-Duo Keanu Prettner und Jakob Flachberger erlebte einen schwierigen Auftakt.

Die beiden Salzburger, amtierende Vizeweltmeister in der 49er-Klasse, kenterten in beiden absolvierten Rennen und belegten die Plätze acht und 32. In der Gesamtwertung liegen sie damit derzeit auf Rang 59 von 81 Booten. Die dritte geplante Wettfahrt der 49er-Klasse konnte aufgrund der Wetterbedingungen nicht ausgetragen werden.

Materialschaden bei 49erFX-Duo

Das 49erFX-Duo Rosa Donner und Marion LaFrance-Berger konnte im ersten Rennen infolge eines Materialschadens nicht an den Start gehen.

Besser verlief der Einstieg für Laura Farese und Matthäus Zöchling im Nacra 17: Das Duo liegt nach den ersten drei Rennen an der 14. Position.

Weiterer Verlauf

Am Mittwoch wird die Qualifikation in der 49er-Klasse mit vier weiteren Rennen fortgesetzt. Bis Donnerstag sind insgesamt neun Rennen zu absolvieren. Die besten 25 Teams qualifizieren sich anschließend für die zweitägige Goldflotte. Die Medaillenentscheidungen fallen am Sonntag.