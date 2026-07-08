Segel-EM: Vizeweltmeister Prettner/Flachberger kämpfen um Goldflotten-Einzug

Segel-EM in Eckernförde: Prettner und Flachberger auf Platz 25

Bei den Segel-Europameisterschaften vor Eckernförde zeigen die österreichischen 49er-Segler Keanu Prettner und Jakob Flachberger gemischte Ergebnisse. Das Duo, das als Vizeweltmeister in den Wettbewerb gestartet ist, belegt nach den jüngsten Rennen den 25. Gesamtrang.

Am Mittwoch fuhren Prettner und Flachberger in der 49er-Klasse einen Wettfahrtsieg sowie die Plätze zwei, zehn und 19 ein. Steuermann ist Keanu Prettner.

Vor dem Einzug in die Goldflotte stehen noch drei weitere Rennen der Qualifikationsphase aus. Ob der aktuelle 25. Platz für die Goldflotte reicht, ist derzeit offen.

Ebenfalls bei der Europameisterschaft vertreten sind Laura Farse und Matthäus Zöchling in der Nacra 17-Klasse. Sie liegen aktuell auf dem zwölften Gesamtrang.