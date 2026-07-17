Sepp Straka stark gestartet bei British Open – US-Amerikaner Suber führt nach erster Runde

British Open 2026: Sepp Straka stark gestartet, Führung für Jackson Suber

Bei der 154. Ausgabe der Open Championship im Royal Birkdale Golf Club in Southport hat der österreichische Golfer Sepp Straka einen gelungenen Auftakt hingelegt. Der 33-Jährige spielte in der ersten Runde zwei Schläge unter Par und belegt den geteilten 13. Platz.

Die Führung nach dem Auftakttag hält der US-Amerikaner Jackson Suber. Der 26-Jährige, der zum ersten Mal an der British Open teilnimmt, spielte eine 65er-Runde und liegt damit an der Spitze des Feldes. Sungjae Im aus Südkorea und der Engländer Daniel Brown folgen mit je 66 Schlägen.

Straka mit vier Birdies, Wiesberger über Par

Straka erzielte auf dem Par-70-Kurs insgesamt 68 Schläge, darunter vier Birdies und zwei Bogeys. Es ist die fünfte Teilnahme des vierfachen PGA-Turniersiegers an dem einzigen europäischen Major. Bei den British Open 2023 hatte Straka den zweiten Platz belegt.

Sein österreichischer Landsmann Bernd Wiesberger kam mit 71 Schlägen einen Schlag über Par ins Ziel. Der 40-Jährige verbuchte drei Bogeys und zwei Birdies und belegt nach der ersten Runde den geteilten 60. Platz.

Scheffler und McIlroy im Mittelfeld

Titelverteidiger und Weltranglistenerster Scottie Scheffler aus den USA spielte eine 68er-Runde und liegt damit gleichauf mit Straka. Weltranglistenzweiter Rory McIlroy, sechsfacher Major-Champion, kam auf 72 Schläge.

Der Royal Birkdale Golf Club liegt an der Küste der Irischen See nördlich von Liverpool. Der Kurs misst 6,6 Kilometer. Von den 156 gestarteten Spielern qualifizieren sich rund 70 für die Runden drei und vier am Wochenende. Der Sieger erhält ein Preisgeld von 3,2 Millionen Dollar.