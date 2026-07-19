Sinja Kraus gewinnt WTA-Turnier in Kitzbühel und steigt erstmals in die Top 80 auf

Sinja Kraus gewinnt WTA-125-Turnier in Kitzbühel – Finale gegen Julia Grabher

Die Wienerin Sinja Kraus hat das Finale des WTA-125-Turniers in Kitzbühel gewonnen. Die 24-Jährige bezwang ihre Landsfrau Julia Grabher aus Vorarlberg mit 6:3, 6:1. Das Match dauerte 81 Minuten.

Es ist Kraus‘ zweiter WTA-125-Challenger-Titel nach ihrem Sieg in Cali im Jahr 2025. Mit dem Triumph klettert sie erstmals in die Top 80 der WTA-Weltrangliste. Grabher verbesserte sich trotz der Finalniederlage um neun Plätze auf Rang 107.

Spielverlauf

Im ersten Satz geriet Kraus zunächst mit 0:2 in Rückstand. Nachdem Grabher ihr Service zum 2:2 abgegeben hatte, übernahm Kraus das Kommando und führte bald mit 5:2. Eine über 90-minütige Regenunterbrechung unterbrach das Spiel, konnte den Spielverlauf jedoch nicht mehr entscheidend beeinflussen. Grabher gelang es nach der Pause nicht mehr, den ersten Satz zu drehen.

Im zweiten Satz verlor Grabher gleich zu Beginn ihr Aufschlagspiel. Kraus dominierte die Fortsetzung und ließ ihrer Gegnerin kein weiteres Game mehr.

Historische Bedeutung

Das Turnier markiert die Rückkehr des internationalen Frauentennis nach Kitzbühel nach 33 Jahren. Kraus ist zudem die erste österreichische Siegerin in Kitzbühel seit 1988, als Petra Huber den Titel geholt hatte.

Kraus erhielt für ihren Sieg 125 WTA-Punkte sowie einen Siegerscheck über 13.480 Euro. Grabher bekam 81 Punkte und 7.304 Euro. Die beiden Spielerinnen treten auch gemeinsam im Doppel an und sind miteinander befreundet.