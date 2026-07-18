Sinja Kraus steht im Finale des WTA125-Turniers in Kitzbühel

Sinja Kraus steht beim WTA125-Turnier in Kitzbühel im Finale

Die Wienerin Sinja Kraus hat beim WTA125-Challengerturnier in Kitzbühel das Halbfinale gewonnen und steht im Finale. Die als Nummer 2 gesetzte Österreicherin besiegte am Samstag die Spanierin Marina Bassols Ribeira (Nr. 5) mit 3:6, 6:4, 6:1. Die Partie auf Sand dauerte 2 Stunden und 13 Minuten.

Im zweiten Halbfinale trifft die Vorarlbergerin Julia Grabher (Nr. 4) auf die topgesetzte Slowenin Veronika Erjavec. Das Turnier ist mit 100.000 Euro dotiert.

Kraus dreht die Partie nach erstem Satzverlust

Im ersten Satz geriet Kraus rasch mit 0:2 in Rückstand. Zwar gelang ihr ein Rebreak, doch Bassols Ribeira nahm ihr noch zweimal das Aufschlagspiel ab und gewann den ersten Satz nach 41 Minuten mit 6:3. Es war der erste Satzverlust für Kraus im gesamten Turnierverlauf.

Im zweiten Satz nutzte Kraus beim Stand von 5:4 den zweiten Breakball zum Satzausgleich. Im dritten Satz dominierte sie klar und ließ ihrer Gegnerin nur noch ein Game. Den Matchball verwandelte Kraus beim zweiten Versuch.