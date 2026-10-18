Skirennläufer Max Franz beendet Karriere nach schwerem Sturz und Comeback-Versuch

Der österreichische Skirennläufer Max Franz hat seine Karriere beendet. Der 37-jährige Kärntner, der als Speed-Spezialist für Abfahrt und Super-G bekannt war, gab das Ende seiner aktiven Laufbahn am Sonntag in sozialen Netzwerken bekannt.

Comeback nach schwerem Sturz und ein letztes Rennen

Franz hatte im November 2022 bei einem Training in Copper Mountain einen schweren Sturz erlitten. Dabei zog er sich Brüche an beiden Beinen zu und musste sich in der Folge zahlreichen Operationen unterziehen. Nach über drei Jahren kehrte der aus Weißbriach stammende Athlet in Gröden ins Renngeschehen zurück. Dieses Comeback blieb zugleich sein letzter Renneinsatz: Im Dezember des Vorjahres schied er in Gröden aus. Ein weiteres Rennen bestritt er danach nicht mehr.

Eine Karriere mit WM-Bronze und drei Weltcupsiegen

In seiner Laufbahn zählte Max Franz zu den etablierten Namen im internationalen Speed-Zirkus. Bei der Weltmeisterschaft 2017 holte er Bronze in der Abfahrt. Im Weltcup stand er insgesamt zehnmal auf dem Podest, dreimal davon als Sieger. 2016 gewann er die Abfahrt in Gröden, 2018 setzte er sich zweimal bei Rennen in Übersee durch. Der Wahlsalzburger zählte damit über mehrere Jahre zu den konstantesten österreichischen Fahrern in den Speed-Disziplinen.

Belastungen nach schweren Stürzen im Skisport

Schwere Stürze mit Knochenbrüchen gehören im alpinen Skiweltcup, insbesondere in den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G, zu den gravierendsten Rückschlägen einer Karriere. Hohe Geschwindigkeiten und anspruchsvolle Streckenprofile führen dazu, dass Verletzungen in diesen Disziplinen häufig langwierige Operationen und monatelange Rehabilitationsphasen nach sich ziehen. Athletinnen und Athleten, die nach solchen Verletzungen ins Renngeschehen zurückkehren, benötigen in der Regel einen längeren Wiederaufbau von Kraft, Beweglichkeit und läuferischem Vertrauen in die eigene Technik, ehe sie wieder an die Weltspitze anknüpfen können. Nicht jedem gelingt nach einer solchen Verletzungspause ein nahtloser Anschluss an frühere Leistungen.

Comebacks nach mehrjährigen Pausen sind im alpinen Skisport selten, da Trainingsrückstand, körperliche Belastbarkeit und der Umgang mit einer veränderten Konkurrenzsituation erhebliche Herausforderungen darstellen. Rennstrecken wie jene in Gröden gelten zudem als besonders anspruchsvoll und werden im Weltcup-Kalender traditionell früh in der Saison ausgetragen, was sie häufig zu einem ersten Gradmesser für Rückkehrer macht.