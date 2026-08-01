SKN St. Pölten empfängt Meister Austria Wien zum Bundesliga-Auftakt

SKN St. Pölten startet gegen Meister Austria Wien in neue Bundesliga-Saison

Der SKN St. Pölten eröffnet die neue Saison der Frauenfußball-Bundesliga am Samstag mit einem Duell gegen den FK Austria Wien. Die Partie beginnt um 14.00 Uhr und wird live in ORFeins übertragen.

Es ist die erste Begegnung beider Teams seit dem Saisonfinale der vergangenen Spielzeit, in dem die Austria St. Pölten in letzter Sekunde den Meistertitel entrissen hatte. Ein Treffer kurz vor Schluss sicherte den Wienerinnen erstmals die österreichische Meisterschaft und beendete zugleich die Serie von zehn Meistertiteln in Folge für St. Pölten.

Enger Terminplan durch Champions League

Beide Vereine bestreiten wenige Tage nach dem Bundesliga-Auftakt zudem Spiele in der UEFA Women’s Champions League. Die zweite Qualifikationsrunde wird heuer in einem Miniturnier-Format ausgetragen. Für die SKN-Frauen steht dabei am Mittwoch ein Halbfinale gegen den Schweizer Vizemeister Young Boys Bern an. Sämtliche Champions-League-Partien in diesem Rahmen finden in St. Pölten statt.

Trainer des SKN St. Pölten ist Laurent Fassotte. Dietmar Wieser ist Vizepräsident des Vereins.

Rapid Wien als Aufsteiger

Als Aufsteiger tritt in dieser Saison Rapid Wien in der Frauen-Bundesliga an.