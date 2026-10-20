Snowboard-Olympiasieger Karl und Skirennläuferin Huber sind Niederösterreichs Sportler des Jahres

Niederösterreichs beste Sportlerinnen und Sportler des Jahres sind am Montag bei der Sportlounge 2026 in der Campus Hall Krems ausgezeichnet worden. Zur Sportlerin des Jahres wurde die Skirennläuferin Katharina Huber gekürt, die bei den Olympischen Winterspielen gemeinsam mit Ariane Rädler Gold in der Teamkombination gewonnen hatte. Als Sportler des Jahres wurde der Snowboarder Benjamin Karl geehrt, der in Mailand und Cortina seinen Olympiasieg im Parallel-Riesentorlauf aus Peking 2022 verteidigte.

Auszeichnungen für Einzelsportlerinnen und Einzelsportler

Katharina Huber, 31 Jahre alt und aus St. Georgen am Reith im Bezirk Amstetten, erhielt die Auszeichnung zur Sportlerin des Jahres zum ersten Mal. In der Endauswahl setzte sie sich gegen Marathonläuferin Julia Mayer und Bobpilotin Katrin Beierl durch.

Benjamin Karl aus Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten sicherte sich bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina erneut die Goldmedaille im Parallel-Riesentorlauf. Für ihn war es bereits die vierte Auszeichnung als Niederösterreichs Sportler des Jahres. Hinter ihm belegten Snowboard-Crosser Jakob Dusek und Tennis-Ass Lucas Miedler die Plätze zwei und drei. Miedler hatte im Vorjahr noch Platz eins belegt.

Zur Parasportlerin des Jahres wurde zum dritten Mal in Folge Veronika Aigner gekürt. Die Para-Skirennläuferin aus Gloggnitz im Bezirk Neunkirchen gewann vier Olympische Goldmedaillen sowie eine Silbermedaille. Hinter ihr folgten die Para-Schwimmer Andreas Ernhofer und Johannes Aigner, der Bruder der Ausgezeichneten.

Die 16-jährige Tischtennisspielerin Nina Skerbinz aus Markgrafneusiedl im Bezirk Gänserndorf wurde zur Nachwuchssportlerin des Jahres gekürt. Sie gewann heuer ihren ersten Staatsmeistertitel in der allgemeinen Klasse.

Meistertitel für die Handballer aus Bad Vöslau

Als Mannschaft des Jahres wurden die Handballer des JAGS Bad Vöslau ausgezeichnet. Der Verein holte den ersten Meistertitel in der Handball Liga Austria und gewann die Finalserie ohne Niederlage. Insgesamt verbuchte das Team unter Trainer Sebastia Salvat 14 Siege in Folge. Es war der erste Meistertitel in der 80-jährigen Vereinsgeschichte von Bad Vöslau und zugleich die erste Auszeichnung als Mannschaft des Jahres für das Team. Die Frauen-Handballmeisterinnen Hypo Niederösterreich belegten Platz zwei, die Frauen-Basketballmeisterinnen Duchess Klosterneuburg Platz drei.

Zum Sportheld des Jahres wurde Werner Gratzer vom Fußballklub SV Sooß gewählt. Die Auszeichnung wird per Publikumsvoting vergeben. Gratzer arbeitet ehrenamtlich als U12-Nachwuchstrainer beim SV Sooß.

Als Sportlegende des Jahres wurde Jürgen Melzer geehrt. Österreichs Davis-Cup-Kapitän, der aus Deutsch-Wagram im Bezirk Gänserndorf stammt, gewann in seiner Karriere drei Grand-Slam-Titel im Doppel und Mixed sowie fünf Turniersiege im Einzel. Im Rahmen der Veranstaltung verewigte sich Melzer mit seinen Handabdrücken auf einer Legendenplatte, die künftig im Zugangsbereich des Sportzentrum Niederösterreich verlegt wird.

Zuständigkeit für den Sport im Land

Für den Sport in Niederösterreich ist Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer von der FPÖ zuständig. Grundsätzlich fallen Veranstaltungen wie die Sportlounge in den Bereich der Sportförderung und -repräsentation der Länder, die damit herausragende Leistungen von Athletinnen und Athleten aus der jeweiligen Region öffentlich würdigen. Solche Ehrungen verteilen sich üblicherweise auf mehrere Kategorien, die neben etablierten Spitzensportlerinnen und -sportlern auch Nachwuchstalente, Parasportlerinnen und Parasportler sowie Mannschaftserfolge berücksichtigen. Ergänzend werden bei vergleichbaren Veranstaltungen häufig auch Personen ausgezeichnet, die sich im organisatorischen oder ehrenamtlichen Umfeld des Sports engagieren, etwa als Trainerinnen und Trainer im Nachwuchsbereich. Kategorien wie der Sportheld des Jahres, die per Publikumsabstimmung vergeben werden, sollen dabei gezielt auch Leistungen abseits des Spitzensports sichtbar machen.