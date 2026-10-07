Spanien baut Rekordserie auf 42 Spiele aus – Merino dreht Partie in Split

Spanien hat seine Rekordserie in der UEFA Nations League fortgesetzt. Die spanische Nationalmannschaft gewann am Dienstag in Split mit 2:1 gegen Kroatien und ist nun seit 42 Länderspielen in der regulären Spielzeit ungeschlagen. Beide spanischen Tore erzielte Mikel Merino, der erst zur Halbzeit eingewechselt worden war.

Spätes Comeback in Split

Kroatien ging in der 18. Minute durch Ivan Perisic in Führung. Der Offensivspieler verwertete per Kopf einen Abpraller, nachdem Spaniens Torhüter Unai Simon zuvor einen Schuss pariert hatte. Spanien lag damit zur Pause in Rückstand, ehe Mikel Merino nach der Halbzeitpause ins Spiel kam.

Merino glich in der 61. Minute aus und traf anschließend aus der Drehung zum 2:1-Siegtreffer für Spanien. Kroatien blieb danach um den erneuten Ausgleich bemüht: In der 77. Minute scheiterte Perisic alleine vor Torhüter Simon. Zwei Minuten später sah der Kroate nach einem Foul an Marc Cucurella die Gelb-Rote Karte.

Mit dem Sieg bleibt Spanien in der regulären Spielzeit seit März 2023 ohne Pflichtspielniederlage. Die Serie von 42 Länderspielen ohne Niederlage zählt zu den bemerkenswerten Ergebnissen im internationalen Fußball der vergangenen Jahre.

Kane stellt englischen Rekord ein

Auch England und die Schweiz sorgten an diesem Spieltag für bemerkenswerte Ergebnisse. England gewann zu Hause gegen Tschechien mit 3:0. Vladimir Coufal erzielte in der 27. Minute ein Eigentor für die Gastgeber. Harry Kane traf in der 40. Minute nach einem Querpass von Morgan Rogers und legte in der 57. Minute per Kopf nach einem Eckball von Lewis Hall nach.

Für Kane war es das 125. Länderspiel im englischen Trikot. Damit zog er mit Peter Shilton als englischer Rekordnationalspieler gleich. Im Nationaltrikot kommt Kane nun auf 91 erzielte Tore. Bereits beim 7:0-Erfolg gegen Kroatien in Rijeka am vergangenen Samstag hatte Kane zweifach getroffen. Jene 0:7-Niederlage war zugleich die höchste in der Geschichte des kroatischen Fußballverbands.

Schweiz bleibt makellos in Liga B

In Luzern setzte sich die Schweiz mit 3:0 gegen Nordmazedonien durch. Fabian Rieder brachte die Schweizer in der 43. Minute in Führung, ehe Johan Manzambi in der 73. Minute und Dan Ndoye in der 81. Minute für den klaren Endstand sorgten. Die Schweiz gewann damit alle vier bisherigen Partien in der Nations-League-Liga B und führt die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung auf Slowenien an. Die Schweizer waren 2024 aus der Liga A abgestiegen.

Slowenien gewann unterdessen in Schottland mit 2:1 und bleibt damit im Aufstiegskampf der Liga B in Reichweite der Schweizer.

Format und Zweck der Nations League

Die UEFA Nations League wurde eingeführt, um Freundschaftsspiele durch Partien mit sportlichem Wert zu ersetzen. Die teilnehmenden Nationalmannschaften sind in mehrere Ligen gestaffelt, wobei sich die Einteilung an der bisherigen sportlichen Stärke orientiert. Innerhalb der Ligen spielen die Mannschaften in kleinen Gruppen gegeneinander, üblicherweise mit Hin- und Rückspiel.

Grundsätzlich entscheidet die Platzierung innerhalb der Gruppe über Auf- und Abstieg zwischen den Ligen. Mannschaften, die ihre Gruppe gewinnen, können sich zudem für weiterführende Wettbewerbe oder zusätzliche internationale Turniere qualifizieren, abhängig von den jeweils gültigen Reglements der UEFA. Die Liga A gilt dabei als höchste Spielklasse mit den sportlich stärksten europäischen Nationalmannschaften, während in den unteren Ligen sportlich enger beieinanderliegende Teams um Aufstieg und den Verbleib in ihrer jeweiligen Liga spielen.

Für etablierte Nationalmannschaften wie Spanien oder England bieten solche Partien zugleich Gelegenheit, Stammkräfte in wettbewerbsnahen Spielen einzusetzen und jüngere Profis unter sportlichem Druck zu testen. Lange Serien ohne Niederlage, wie sie Spanien derzeit aufweist, entstehen in einem Format, das über mehrere Spieltage hinweg sowohl Pflichtspielcharakter als auch eine gewisse Kontinuität im Spielplan ermöglicht.