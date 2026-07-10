Spanien schlägt Belgien 2:1 und zieht ins WM-Halbfinale gegen Frankreich ein

Spanien steht nach 2:1 gegen Belgien im WM-Halbfinale

Spanien hat das Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gegen Belgien mit 2:1 gewonnen und steht damit im Halbfinale. Das Spiel im Los Angeles Stadium verfolgten 70.492 Zuschauer. Schiedsrichter war Oliver aus England.

Das Halbfinale gegen Frankreich findet am Dienstag in Dallas statt, Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

Spielverlauf

Fabian Ruiz brachte Spanien in der 30. Minute mit 1:0 in Führung. Charles De Ketelaere glich kurz darauf in der 41. Minute per Kopf zum 1:1 aus. Damit endete zugleich eine WM-Rekordtorsperre des spanischen Torhüters Unai Simon, der zuvor 649 Minuten lang ohne Gegentor geblieben war.

In der 71. Minute musste der belgische Torhüter Thibaut Courtois verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Senne Lammens von Manchester United übernahm seinen Platz. In der 88. Minute erzielte Mikel Merino den Siegtreffer für Spanien: Pau Cubarsi schoss aus der Distanz, Lammens konnte den Ball nur abwehren, und Merino verwertete zum 2:1.

Hintergründe und Statistiken

Für Belgien fiel bereits vor dem Anpfiff Youri Tielemans aus – er verletzte sich beim Aufwärmen. Hans Vanaken kam als Ersatz zum Einsatz. Auf spanischer Seite ließ Trainer Luis de la Fuente im Vergleich zum vorangegangenen Spiel gegen Portugal Pedri zunächst auf der Bank.

Merino war bereits im Achtelfinale gegen Portugal in der 91. Minute mit dem Siegtor zum 1:0 entscheidend gewesen. Spanien ist seit März 2024 in regulärer Spielzeit und Verlängerung seit 36 Länderspielen ungeschlagen. Lediglich das Nations-League-Finale 2025 gegen Portugal ging im Elfmeterschießen verloren. Zuvor hatte Spanien im Achtelfinale Österreich mit 3:0 besiegt.