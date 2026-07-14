Spanien steht im WM-Finale 2026 – 2:0-Sieg gegen Frankreich

Spanien hat sich für das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert. Im Halbfinale bezwang die spanische Nationalmannschaft Frankreich mit 2:0. Das Spiel fand am 14. Juli 2026 im Dallas Stadium in Arlington vor 70.176 Zuschauern statt.

Oyarzabal und Porro treffen für Spanien

Mikel Oyarzabal brachte Spanien in der 22. Minute per Elfmeter in Führung. Vorausgegangen war ein Foul von Eric Digne an Lamine Yamal im Strafraum. Es war der fünfte WM-Treffer des Stürmers. Pedro Porro erhöhte in der 58. Minute auf 2:0 und stellte damit den Endstand her.

Auf französischer Seite musste William Saliba das Spiel in der 30. Minute verletzt verlassen. Maxence Lacroix kam für ihn ins Spiel. Es war das erste Mal in diesem Turnier, dass Frankreich in Rückstand geriet.

Starke Defensive der Spanier

Spanien kassierte im gesamten bisherigen Turnierverlauf lediglich ein Gegentor. Teamchef Luis de la Fuente führt die Mannschaft nun in das Finale, das am Sonntag um 21:00 Uhr in East Rutherford im US-Bundesstaat New Jersey ausgetragen wird. Spanien hatte die Weltmeisterschaft zuletzt 2010 in Südafrika gewonnen.

Zweites Halbfinale am Mittwoch

Der Finalgegner Spaniens wird am Mittwoch ermittelt. Um 21:00 Uhr treffen Argentinien und England in Atlanta aufeinander. Frankreichs Teamchef Didier Deschamps schied mit seiner Mannschaft in der Vorschlussrunde aus.