Spanier Simon hält 649 Minuten bei WM ohne Gegentor – Belgien beendet Rekord

Unai Simons WM-Rekord nach 649 Minuten gebrochen

Die außergewöhnliche Serie von Unai Simon bei Fußball-Weltmeisterschaften ist beendet. Der Torwart der spanischen Nationalmannschaft und des Athletic Bilbao blieb bei der laufenden WM in den USA, Kanada und Mexiko insgesamt 649 Minuten ohne Gegentor – bis zum Viertelfinale gegen Belgien.

Charles De Ketelaere traf in der 41. Minute zum 1:1-Pausenstand und beendete damit Simons bemerkenswerte Serie. Spanien war bis zu diesem Zeitpunkt das einzige Team des Turniers, das noch kein Gegentor kassiert hatte.

Serie reichte bis zur WM 2022 zurück

Simons torloses Zeitfenster bei Weltmeisterschaften hatte bei der WM 2022 in Katar begonnen. Damals wurde er im letzten Gruppenspiel gegen Japan in der 51. Minute von Ao Tanaka überwunden. Spanien schied anschließend im Achtelfinale gegen Marokko nach einem 0:0 im Elfmeterschießen aus.

Bei der aktuellen WM blieb Simon zunächst in allen Spielen ohne Gegentreffer: gegen Kap Verde (0:0), Saudi-Arabien (4:0), Uruguay (1:0), Österreich (3:0) und Portugal (1:0). Bereits im Sechzehntelfinale gegen Österreich hatte Simon den bisherigen WM-Rekord von Walter Zenga übertroffen.

Bisheriger Rekord stammte aus dem Jahr 1990

Walter Zenga hatte den vorherigen Rekord bei der Heim-WM 1990 in Italien aufgestellt. Der damalige italienische Nationaltorhüter blieb vom Auftaktspiel bis zum Halbfinale 517 Minuten ohne Gegentreffer.