Sportwetten zur Fußball-WM: Salzburger Experten warnen vor unzureichendem Spielerschutz

Sportwetten zur Fußball-WM: Fachleute in Salzburg sehen Spielerschutz kritisch

Während der Fußball-Weltmeisterschaft steigt das Interesse an Sportwetten deutlich an. Fachleute aus Salzburg äußern in diesem Zusammenhang Bedenken zum bestehenden Spielerschutz.

Höheres Wettaufkommen, geringe Einsätze

Roman Neßhold vom Institut Glücksspiel und Abhängigkeit in Salzburg erklärt, dass das Interesse an Sportwetten während einer Weltmeisterschaft merklich zunimmt. Die typischen Wetteinsätze bleiben dabei nach seinen Angaben in der Regel gering und liegen üblicherweise im Bereich von zehn bis fünfzehn Euro.

Kritik an Werbepräsenz und gesetzlichem Rahmen

Gertraud Müller-Luger, Psychologin bei der Suchthilfe, sieht die Präsenz von Sportwetten in der Werbung kritisch. Sie beobachtet zudem, dass die Nachfrage nach Unterstützung bei der Suchthilfe während der WM zurückgegangen ist.

Rechtlich sind Sportwetten in Österreich nicht als Glücksspiel eingestuft, sondern gelten als Geschicklichkeitsspiel. Damit unterliegen sie beim Spielerschutz teils weniger strengen gesetzlichen Vorgaben als klassische Glücksspiele. Fachleute aus Salzburg kritisieren diesen mangelnden Spielerschutz bei Sportwetten.