St. Pölten empfängt Austria Wien zum Spitzenspiel in der Frauen-Bundesliga

SKN St. Pölten empfängt am Sonntag um 13.00 Uhr Austria Wien zum Spitzenspiel der zehnten Runde in der Frauen-Bundesliga. Die Partie in der NV Arena wird live in ORF Sport + übertragen. Tabellenführer St. Pölten geht mit einem Dreipunktevorsprung auf den amtierenden Meister aus Wien-Favoriten in die Begegnung, der aktuell den dritten Platz belegt.

Tabellenführer trifft auf Titelverteidiger

St. Pölten steht nach neun Runden an der Spitze der Frauen-Bundesliga, Austria Wien folgt mit drei Punkten Rückstand auf Rang drei. Dazwischen liegt Sturm Graz als Tabellenzweiter. Das Duell in der NV Arena ist damit eine direkte Begegnung zwischen dem Spitzenreiter und dem Titelverteidiger der vergangenen Saison.

Das erste Saisonduell der beiden Mannschaften fand zum Meisterschaftsauftakt in der Generali-Arena statt und endete 1:0 für St. Pölten. Den entscheidenden Treffer erzielte die Ungarin Fanny Vago in der ersten Halbzeit mit einem Distanzschuss. Vor der Länderspielpause bestritt St. Pölten zuhause ein 2:2 gegen Sturm Graz.

Auf der Trainerbank von Austria Wien steht der 41-jährige Stefan Kenesei, St. Pölten wird vom Belgier Laurent Fassotte betreut. Mit einem Sieg könnte St. Pölten den Vorsprung an der Tabellenspitze auf sechs Punkte ausbauen, ein Erfolg der Wienerinnen würde dagegen zum Gleichstand mit dem bisherigen Spitzenreiter führen.

Enge Entscheidungen in der Frauen-Bundesliga

In der österreichischen Frauen-Bundesliga entscheiden häufig wenige Punkte über die Platzierung im oberen Tabellendrittel, da die Spitzenmannschaften in einer vergleichsweise kompakten Liga aufeinandertreffen. Direkte Duelle zwischen den führenden Teams gelten deshalb traditionell als richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf, da sie unmittelbaren Einfluss auf den Abstand an der Tabellenspitze nehmen können.

Der amtierende Meistertitel bringt für eine Mannschaft üblicherweise eine besondere Rolle in der neuen Saison mit sich, da sie von Beginn an als Gradmesser für die Konkurrenz gilt. Gleichzeitig steht ein Spitzenreiter nach dem Start in eine Spielzeit regelmäßig im Blickpunkt, da jede Partie gegen einen direkten Verfolger die Tabellenkonstellation unmittelbar verändern kann. Übertragungen von Spitzenspielen im Free-TV, wie sie in diesem Fall über ORF Sport + erfolgen, tragen zusätzlich zur öffentlichen Wahrnehmung der Liga bei.