Stade Rennes schlägt Marseille und übernimmt Tabellenführung in Ligue 1

Stade Rennes hat sich zum Auftakt der vierten Runde der französischen Ligue 1 vorerst an die Tabellenspitze gesetzt. Der Verein gewann am Freitag mit 1:0 gegen Olympique Marseille. Das entscheidende Tor erzielte Adrien Thomasson in der 52. Minute.

Dritter Sieg in Serie

Mit dem Erfolg gegen Marseille bleibt Stade Rennes in dieser Saison der Ligue 1 weiterhin ungeschlagen. Nach drei Siegen in Folge und einem Unentschieden steht der Klub bei zehn Punkten. Das Tor von Thomasson reichte aus, um Marseille zu bezwingen und sich damit zumindest vorläufig an die Spitze der Tabelle zu setzen.

Trainer des Teams ist Franck Haise. Für Stade Rennes geht es nach dem Erfolg in der Liga bereits wenige Tage später international weiter: Am Mittwoch um 21.00 Uhr tritt die Mannschaft im Startspiel der UEFA Europa League gegen Sturm Graz an.

Enger Terminplan zwischen Liga und Europapokal

Grundsätzlich stehen Vereine, die sowohl national als auch international gefordert sind, regelmäßig vor der Herausforderung, Belastungssteuerung und Kaderplanung innerhalb weniger Tage neu auszurichten. Ein Ligaspiel am Wochenende und ein internationales Pflichtspiel unter der Woche verlangen von Trainerstab und Mannschaft eine rasche Umstellung auf einen neuen Gegner mit eigenem Spielstil und eigener taktischer Ausrichtung.

In der Europa League treffen Mannschaften aus unterschiedlichen europäischen Ligen in einer gemeinsamen Ligaphase aufeinander, ehe sich die punktbesten Teams für die K.-o.-Runden qualifizieren. Für Klubs aus stark besetzten nationalen Ligen wie der Ligue 1 bedeutet die Teilnahme an einem solchen Wettbewerb zusätzliche Pflichtspiele, die parallel zum laufenden Meisterschaftsbetrieb bewältigt werden müssen.