Stefan Kraft startet mit neuem Ausrüster und veränderter Technik in seine 15. Weltcup-Saison

Stefan Kraft geht als dreifacher Weltmeister und Gesamtweltcup-Sieger in seine 15. Weltcup-Saison. Der 33-jährige Salzburger hat in der Vorbereitung mehrere Veränderungen vorgenommen: Er wechselte seinen Skiausrüster von Fischer zu Van Deer, absolvierte im Sommer vermehrt Windkanaltests und passte seine Sprungtechnik an. In der vergangenen Saison kam Kraft auf einen Podestplatz, dabei gewann er in Falun, wo im kommenden Winter auch die Weltmeisterschaft ausgetragen wird.

Neuer Ausrüster und angepasste Technik

Stefan Kraft hat 46 Weltcup-Siege in seiner Karriere gesammelt. Vor der neuen Saison vollzog er mit dem Wechsel von Fischer zu Van Deer einen Schritt, der seine Ausrüstung betrifft. Begleitend dazu intensivierte er im Sommer seine Arbeit im Windkanal. Diese Tests dienen dazu, die Flugposition und das Zusammenspiel von Sprungtechnik und Material zu überprüfen. Kraft hat in diesem Zusammenhang auch seine Sprungtechnik adaptiert.

In der vergangenen Saison stand für Kraft ein Podestplatz zu Buche. Diesen erreichte er beim Sieg in Falun. Der schwedische Ort ist auch deshalb von Bedeutung, weil dort im kommenden Winter die Weltmeisterschaft im Skispringen stattfindet. Kraft reist damit als bisheriger Sieger an diesem Ort in die anstehende Saison.

Als Titelverteidiger im Gesamtweltcup geht nicht Kraft, sondern Domen Prevc in die neue Saison. Der slowenische Springer hatte sich den Gesamtweltcup der vergangenen Saison gesichert.

Bedeutung von Windkanaltests im Skisprung-Sport

Windkanaltests gehören im Skispringen seit mehreren Jahren zur festen Vorbereitung vieler Athletinnen und Athleten. Dabei wird die Flugposition unter kontrollierten Bedingungen untersucht, um die aerodynamische Effizienz von Körperhaltung, Anzug und Ski zu optimieren. Kleine Veränderungen im Luftstrom können im Wettkampf über mehrere Meter Weite entscheiden, weshalb Athleten und Trainerteams diese Tests regelmäßig nutzen, um die Flugphase feinjustieren zu können.

Ein Wechsel des Skiausrüsters bringt in der Regel eine Phase der Anpassung mit sich. Material unterschiedlicher Hersteller kann sich in Flexibilität, Gewicht und Flugverhalten unterscheiden, sodass Springer ihre Technik häufig neu abstimmen müssen. Solche Umstellungen betreffen üblicherweise nicht nur den Absprung, sondern auch die Haltung während der Flugphase und die Landevorbereitung. Gerade zu Saisonbeginn zeigt sich oft erst im Wettkampf, wie gut sich neues Material in die gewohnte Sprungtechnik integrieren lässt.

Die Nordische Ski-Weltmeisterschaft gilt im Kalender als einer der zentralen Höhepunkte neben dem Gesamtweltcup. Austragungsorte wie Falun verfügen über langjährige Erfahrung mit internationalen Wettbewerben und bieten damit bekannte Bedingungen für die teilnehmenden Athleten. Frühere Erfolge an einem WM-Ort werden in der Szene häufig als Hinweis auf eine gute Vertrautheit mit der jeweiligen Schanze gewertet, ohne dass daraus ein direkter Rückschluss auf künftige Resultate gezogen werden kann.