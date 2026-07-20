Stefan Maierhofer übernimmt als Cheftrainer beim Kremser SC

Stefan Maierhofer wird Trainer beim Kremser SC

Der Kremser SC hat Stefan Maierhofer als neuen Cheftrainer vorgestellt. Der 43-jährige ehemalige Stürmer übernimmt beim Regionalliga-Club seine erste Station als Cheftrainer.

Maierhofer folgt auf Philipp Zulechner, der erst in diesem Sommer beim Kremser SC unter Vertrag genommen worden war und nun zum Zweitligisten Voitsberg wechselt. Zulechner übernimmt dort das Amt von David Preiß, der sich wegen einer erneuten Operation infolge einer schwerwiegenden Knieverletzung aus dem Traineramt zurückgezogen hatte. Interimistisch hatte in Voitsberg zuletzt Stefan Nutz das Team betreut.

Maierhofer mit langer Spielerkarriere

Maierhofer bringt als ehemaliger Profi umfangreiche Erfahrung mit. Der 2,02 Meter große Stürmer war 19-facher österreichischer Nationalspieler und zweifacher österreichischer Meister. In seiner Karriere spielte er unter anderem für Bayern München, Rapid Wien, Wolverhampton Wanderers, Bristol City, Millwall, Red Bull Salzburg, MSV Duisburg und den FC Aarau. Zum Abschluss seiner Fußballerlaufbahn war er auch in Krems aktiv. Darüber hinaus war Maierhofer kurzzeitig beim American-Football-Team Vienna Vikings tätig.

Zuletzt arbeitete Maierhofer als Individualcoach in der Fußballakademie Burgenland. Er verfügt über die UEFA-Pro-Lizenz. Kremser SC-Präsident Georg Stierschneider erklärte, man habe in kürzester Zeit eine Lösung gefunden.

Debüt im ÖFB-Cup gegen Austria Lustenau

Sein Debüt als Cheftrainer gibt Maierhofer am kommenden Samstag um 18.30 Uhr in der ersten Runde des ÖFB-Cups. Der Kremser SC trifft dabei auf Austria Lustenau, den Aufsteiger in die Bundesliga.