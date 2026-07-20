Stefan Maierhofer wird Cheftrainer beim SC Krems

Stefan Maierhofer übernimmt mit sofortiger Wirkung den Trainerposten beim SC Krems. Der 43-jährige gebürtige Gablitzer tritt damit seine erste Station als Cheftrainer an – wenige Tage vor dem Start der neuen Saison.

Maierhofer folgt auf Philipp Zulechner, der erst kürzlich als Nachfolger von Jochen Fallmann vorgestellt worden war. Zulechner gab am Montag seinen Abschied bekannt, ohne zuvor ein einziges Pflichtspiel in der Regionalliga Ost für den Verein absolviert zu haben. Er wechselt zum Zweitliga-Aufsteiger Voitsberg.

Lange Karriere als Spieler

Maierhofer blickt auf eine ausgedehnte Laufbahn als Profi zurück. Der Stürmer war 19-facher österreichischer Nationalspieler und erzielte dabei ein Tor. Er spielte unter anderem für Bayern München, Rapid Wien, Wolverhampton, Bristol City, Millwall, Red Bull Salzburg, Duisburg und Aarau. Von 2008 bis 2009 war er bei Rapid Wien unter Vertrag und wurde 2008 mit dem Klub österreichischer Meister – bis heute der letzte Meistertitel für Rapid. Später war Maierhofer in der österreichischen Bundesliga auch für Wiener Neustadt und die Admira aktiv.

Seine Karriere begann er auf ungewöhnlichem Weg: 2005 schickte er als Landesliga-Spieler des SV Langenrohr eine Bewerbung an den FC Bayern München, wurde zum Probetraining eingeladen und kam dort zweimal zum Einsatz. Seine letzte Station als aktiver Spieler war 2023 beim SC Krems.

Trainer-Premiere im ÖFB-Cup gegen Austria Lustenau

Maierhofers erstes Spiel als Cheftrainer findet am Samstag um 18.30 Uhr im Sepp-Doll-Stadion statt. In der ersten Runde des ÖFB-Cups empfängt SC Krems den Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau. Das erste Spiel in der Regionalliga Ost bestreitet der Verein, der in der vergangenen Saison Dritter der Liga wurde, am 31. Juli beim SV Donau in Wien.