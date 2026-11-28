Stefan Rettenegger hat am Samstag beim Weltcup der Nordischen Kombination in Ruka seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert. Der 24-jährige Salzburger führte bereits nach dem Springen und baute seinen Vorsprung im Langlauf weiter aus. Am Ende siegte er mit 54,3 Sekunden Vorsprung vor Jens Luraas Oftebro aus Norwegen. Rang drei ging an David Mach aus Deutschland mit 1:03,5 Minuten Rückstand.

Souveräner Start in Finnland

Rettenegger sprang im Bewerb in Ruka 143,5 Meter und übernahm damit bereits vor dem Langlaufteil die Führung. Sein Vorsprung auf den Zweitplatzierten nach dem Springen betrug 36 Sekunden. Auf diesem zweiten Rang lag zu diesem Zeitpunkt sein Bruder Thomas Rettenegger, der zwei Jahre älter ist als Stefan.

Im anschließenden Langlauf über 10 km baute Stefan Rettenegger seinen Vorsprung weiter aus. Zur Halbzeit des Laufs lag er bereits 1:18,8 Minuten vor seinen Verfolgern. Am Ende blieb ihm mit 54,3 Sekunden Vorsprung auf Oftebro ein deutlicher Abstand zum Rest des Feldes.

Platzierungen des gesamten Feldes

Hinter Rettenegger, Oftebro und Mach komplettierten Kristjan Ilves aus Estland auf Platz vier mit 1:05,5 Minuten Rückstand und Aleksander Skoglund aus Norwegen auf Platz fünf mit 1:08,0 Minuten Rückstand die Top Fünf. Thomas Rettenegger, der nach dem Springen noch auf Rang zwei gelegen hatte, fiel im Langlauf zurück und beendete den Bewerb als Sechster mit 1:10,7 Minuten Rückstand auf seinen jüngeren Bruder.

Auch weitere österreichische Athleten platzierten sich im vorderen Teil des Feldes. Johannes Lamparter kam mit 1:32,2 Minuten Rückstand auf Platz acht ins Ziel. Andreas Gfrerer wurde mit 2:00,7 Minuten Rückstand 13., Martin Fritz belegte mit 2:06,6 Minuten Rückstand Rang 14. Fabio Obermeyr erreichte mit 2:57,0 Minuten Rückstand den 21. Platz.

Erster Sieg nach mehreren Podestplätzen

Für Stefan Rettenegger war es der erste Weltcup-Sieg seiner Karriere. Zuvor hatte er bereits neun zweite und sieben dritte Plätze in Einzel- und Team-Bewerben erreicht, stand damit regelmäßig auf dem Podest, ohne bislang einen Bewerb für sich entscheiden zu können. Mit seinem Erfolg in Ruka ist er der 13. Österreicher, der in der Nordischen Kombination einen Weltcup-Sieg feierte.

Springen und Langlauf als Grundlage des Bewerbs

Die Nordische Kombination setzt sich aus einem Skisprungteil und einem anschließenden Langlaufrennen zusammen. Grundsätzlich entscheidet die im Springen erzielte Weite über die Startreihenfolge im Langlauf: Je größer der Vorsprung aus dem Sprungteil, desto früher darf ein Athlet im Langlauf starten. Dadurch ergibt sich am Ende des Langlaufs automatisch die Gesamtwertung, ohne dass zusätzliche Zeitberechnungen nötig sind.

Diese Kombination aus zwei grundverschiedenen Disziplinen gilt als eine der anspruchsvollsten im Wintersport. Während im Springen Technik, Absprungkraft und ein gutes Gefühl für Wind und Anlauf entscheidend sind, verlangt der Langlaufteil vor allem Ausdauer und taktisches Geschick bei der Krafteinteilung über die gesamte Distanz. Athleten, die in beiden Teildisziplinen konstant starke Leistungen zeigen, gehören deshalb zu den wenigen, die sich dauerhaft in der Weltspitze behaupten können.

Der Weltcup-Kalender führt die Athletinnen und Athleten über eine ganze Saison hinweg an verschiedene Austragungsorte in Europa und Nordamerika. Ruka in Finnland zählt dabei traditionell zu den ersten Stationen der Saison und gilt häufig als früher Gradmesser für die Form der einzelnen Teams vor den folgenden Wochen.