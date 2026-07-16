Straka und Wiesberger bei Open Championship in Royal Birkdale am Start

154. Open Championship im Royal Birkdale: Straka und Wiesberger für Österreich am Start

Die 154. Ausgabe der Open Championship wird ab Donnerstag im Royal Birkdale Golf Club nördlich von Liverpool ausgetragen. Der Dünenkurs in Southport an der Küste der Irischen See ist 6,6 Kilometer lang und empfängt das Feld zum elften Mal als Schauplatz des einzigen europäischen Major-Turniers. Gespielt wird um die Claret Jug sowie ein Siegerpreisgeld von 3,2 Millionen US-Dollar (rund 2,81 Millionen Euro).

Für Österreich nehmen Sepp Straka und Bernd Wiesberger teil. Beide verpassten zuletzt gemeinsam mit Titelverteidiger Scottie Scheffler den Cut bei den Scottish Open.

Straka mit bestem Major-Ergebnis im Rücken

Sepp Straka bestreitet in Southport seine fünfte Teilnahme an der Open Championship. Der 33-Jährige erzielte 2023 bei diesem Turnier Rang zwei – sein bisher bestes Ergebnis bei einem Major. Straka ist vierfacher PGA-Turniersieger, ist zuletzt jedoch aus den Top 30 der PGA-Jahreswertung gefallen.

Bernd Wiesberger, 40 Jahre alt und aus dem Burgenland, kennt den Royal Birkdale Golf Club bereits aus dem Jahr 2017, als das Gelände zuletzt Schauplatz der Open war. Der 1889 gegründete Club wurde seitdem renoviert, wobei das Kursdesign verändert wurde. Derzeit herrschen auf dem Platz ausgedörrte, harte Verhältnisse infolge hoher Temperaturen und geringer Niederschläge.

Scheffler als Weltranglistenerster und Titelverteidiger

Scottie Scheffler aus Texas geht als Weltranglistenerster und Titelverteidiger ins Turnier. Der 30-Jährige verpasste bei den Scottish Open erstmals seit vier Jahren den Cut. Scheffler absolvierte am Sonntag eine vollständige Runde im Royal Birkdale zur Vorbereitung.

Zu den weiteren Teilnehmern zählen der Engländer Matt Fitzpatrick, der in dieser Saison bereits drei PGA-Events gewonnen hat und bei den Scottish Open geteilter Dritter wurde, sowie der schottische Ryder-Cup-Spieler Robert MacIntyre, der bei den Scottish Open Rang drei belegte. Nordire Rory McIlroy schloss die Scottish Open auf Platz sieben ab. Den Sieg bei den Scottish Open hatte der Südkoreaner Kim Tom davongetragen.