Sturm-Frauen verspielen Führung gegen Vienna – 2:3-Niederlage nach spätem Comeback

Sturm Graz hat am Freitag in der Admiral-Bundesliga der Frauen eine 2:3-Niederlage gegen Vienna hinnehmen müssen. Nach einem turbulenten Spielverlauf mit insgesamt fünf Toren drehte Vienna eine zwischenzeitliche Führung von Sturm Graz und sicherte sich die drei Punkte.

Später Rückschlag für Sturm Graz

Vienna ging durch ein frühes Tor von Leonie Gebert in der 12. Minute in Führung. Sturm Graz zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und drehte das Spiel in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit sowie zu Beginn der zweiten Hälfte zunächst zu seinen Gunsten. Laura Krumböck traf zuerst in der 29. Minute zum Ausgleich und erzielte in der 56. Minute mit ihrem zweiten Treffer des Abends die 2:1-Führung für Sturm Graz.

Die Führung hielt jedoch nicht bis zum Abpfiff. Karla Kurkutovic glich für Vienna in der 67. Minute zum 2:2 aus. Nur fünf Minuten später, in der 72. Minute, stellte Maja Keckeis den Endstand von 3:2 für Vienna her. Damit entschied Vienna eine Partie für sich, die bis zur Schlussphase offen gewesen war.

Auswirkungen auf die Tabellensituation

Für Sturm Graz war es bereits die zweite Saisonniederlage. In der Tabelle liegt die Mannschaft nun zwei Punkte hinter St. Pölten, wobei Sturm Graz im Vergleich zu St. Pölten ein Spiel mehr absolviert hat. Vienna belegt nach dem Erfolg den sechsten Tabellenplatz.

Punktevergabe im engen Tabellenumfeld

In Ligen mit einer überschaubaren Anzahl an Mannschaften wirken sich einzelne Spielergebnisse häufig unmittelbar auf die Tabellensituation aus. Ein ausstehendes Spiel kann dabei vorübergehend ein verzerrtes Bild liefern, da Mannschaften mit weniger ausgetragenen Partien rechnerisch noch aufholen oder ihren Vorsprung ausbauen können. Erst wenn alle Teams die gleiche Anzahl an Spielen absolviert haben, lässt sich die tatsächliche Platzierung im Saisonverlauf abschließend einordnen. Knappe Punkteabstände wie im aktuellen Tabellenbild sind in diesem Stadium der Saison keine Seltenheit und können sich durch einzelne Ergebnisse rasch verschieben.

Spielverläufe mit mehreren Führungswechseln, wie sie sich in der zweiten Halbzeit der Partie zwischen Sturm Graz und Vienna zeigten, gehören im Frauenfußball ebenso wie im Männerfußball zu den Situationen, in denen kurze Phasen nach der Pause oder in der Schlussphase einer Begegnung häufig spielentscheidend sind. Nach einem Wechsel der Führung steigt in solchen Phasen häufig der läuferische und mentale Aufwand für beide Mannschaften, was wiederum weitere Tore in kurzen Abständen begünstigen kann.