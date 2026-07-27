Sturm Graz reist mit 4:0-Polster nach Edinburgh – Europa League fixiert bei Aufstieg

Sturm Graz will nach 4:0-Hinspiel in Edinburgh Champions-League-Qualifikation abschließen

Der SK Sturm Graz bestreitet am Dienstag das Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League gegen Heart of Midlothian. Die Partie findet in Edinburgh statt, Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Sturm Graz geht mit einem deutlichen Vorsprung in das Auswärtsspiel: Das Hinspiel hatte die Grazer Mannschaft mit 4:0 gewonnen.

Übertragung und sportliche Bedeutung

Trainer Fabio Ingolitsch und Kapitän Jon Gorenc Stankovič führen die Mannschaft in die Begegnung. ORF 1 sowie Radio Steiermark übertragen das Spiel live.

Sollte sich Sturm Graz für die nächste Runde qualifizieren, ist dem Verein zumindest die Teilnahme an der Ligaphase der Europa League gesichert.