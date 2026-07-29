Sturm Graz schafft Aufstieg in dritte Champions-League-Qualirunde nach 6:0-Gesamtsieg

Sturm Graz zieht in dritte Champions-League-Qualifikationsrunde ein

Sturm Graz hat sich mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Heart of Midlothian für die dritte Qualifikationsrunde der UEFA Champions League qualifiziert. Nach dem 4:0-Erfolg im Hinspiel setzte sich der österreichische Verein am Dienstag auch im Rückspiel in Schottland durch und gewann die Begegnung über beide Spiele mit einem Gesamtscore von 6:0.

Die Partie im Tynecastle Park in Edinburgh verfolgten rund 20.000 Zuschauer bei nahezu voller Auslastung des Stadions. Simon Seidl brachte Sturm Graz in der 64. Minute in Führung, nachdem ihn Jon Gorenc Stankovic per Kopf bedient hatte. Emran Soglo erhöhte in der 68. Minute auf 2:0.

Bereits vor der Pause hatte Seedy Jatta für Sturm Graz getroffen, der Treffer wurde nach Eingriff des Video-Schiedsrichters wegen eines Foulspiels aberkannt. Sturm-Torhüter Daniil Chudjakow zeigte im Verlauf des Spiels bei einem Schuss von Miller eine Parade. Die Partie leitete der lettische Schiedsrichter Andris Treimanis. Sturm Graz trat mit derselben Startformation wie im Hinspiel an.

Sechste Europacup-Teilnahme in Folge

Für Sturm Graz ist dies die sechste Teilnahme an einem Europacup-Hauptbewerb in Folge. Mit dem Weiterkommen ist zugleich die Teilnahme an einer europäischen Ligaphase fixiert. Der Verein hatte zuvor noch nie einen Vier-Tore-Vorsprung aus einem Europacup-Hinspiel verspielt.

Die dritte Qualifikationsrunde wird am 4. und 5. sowie am 11. August ausgetragen. Österreichs Meister und Cupsieger LASK steigt erst im Play-off zur Champions League ins Geschehen ein. In einer weiteren Begegnung der laufenden Qualifikation setzte sich Fenerbahce Istanbul im Hinspiel bei Gornik Zabrze mit 1:0 durch.