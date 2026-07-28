Sturm Graz vor Aufstieg in nächste Champions-League-Runde nach 4:0-Vorsprung

Sturm Graz will gegen Heart of Midlothian nächste Runde fixieren

Sturm Graz trifft am Dienstag im Rückspiel der Champions-League-Qualifikation auf Heart of Midlothian. Die Grazer reisen nach einem 4:0-Sieg im Hinspiel mit einem deutlichen Vorsprung nach Edinburgh.

Das Rückspiel im Tynecastle Park, der Platz für gut 20.000 Zuschauer bietet, beginnt um 20.45 Uhr. ORF1 überträgt die Partie live ab 20.15 Uhr.

Vier Tore Vorsprung aus dem Hinspiel

Sturm Graz konnte in seiner Europacup-Geschichte noch nie einen Vier-Tore-Vorsprung aus einem Hinspiel verspielen. 1998 gewannen die Grazer in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League gegen Ujpest Budapest das Hinspiel ebenfalls 4:0 und siegten anschließend auch im Rückspiel in Ungarn mit 3:2. Auch im Conference-League-Sechzehntelfinale 2024 gegen Slovan Bratislava setzte sich Sturm nach einem 4:1-Heimsieg im Rückspiel in der Slowakei mit 1:0 durch.

Heart of Midlothian, schottischer Vizemeister, befand sich nach der vergangenen Saison im Umbruch.

Sechste Europacup-Teilnahme in Folge möglich

Bei einem Aufstieg würde Sturm Graz zum sechsten Mal in Folge an einem Europacup-Hauptbewerb teilnehmen. Der Sieger des Duells zwischen Sturm Graz und Heart of Midlothian trifft in der dritten Qualifikationsrunde auf den Gewinner der Begegnung zwischen Fenerbahce und Gornik Zabrze. Fenerbahce hatte das Hinspiel gegen die Polen zu Hause mit 1:0 für sich entschieden.

Stimmen vor dem Spiel

Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch mahnte trotz der komfortablen Ausgangslage zur Vorsicht: „Die Ausgangslage ist gut, vielleicht sehr gut, aber es ist noch lange nicht vorbei.“

Neuzugang Simon Seidl kündigte an, offensiv agieren zu wollen: „Wir spielen auf Sieg und schauen, dass wir von der ersten Minute an Vollgas spielen. Dann werden wir die nächste Runde erreichen.“ Ryan Fosso erinnerte an die Aufgabe des Rückspiels: „Es ist nur Halbzeit, es gibt noch ein Spiel. Hoffentlich gewinnen wir auch dieses.“