Sturm Graz zerlegt LASK mit 5:0 und baut Tabellenführung aus

Sturm Graz hat in der Frauen-Bundesliga ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und den LASK mit 5:0 besiegt. Bereits nach 30 Minuten stand der Endstand fest. Mit dem klaren Erfolg in der elften Runde der Admiral Bundesliga baute Sturm Graz die Tabellenführung aus.

Klarer Erfolg in der elften Runde

Sturm Graz ließ dem LASK beim 5:0-Erfolg keine Chance. Die Grazerinnen entschieden die Partie bereits in der ersten Halbzeit, der Endstand von 5:0 war nach 30 Minuten erreicht. Die Begegnung war Teil der elften Runde der Admiral Bundesliga der Frauen.

Durch den Sieg bleibt Sturm Graz an der Tabellenspitze. Der Vorsprung auf das Verfolgerduo Austria Wien und St. Pölten beträgt vorerst vier Punkte. Allerdings haben sowohl Austria Wien als auch St. Pölten jeweils zwei Partien weniger absolviert als Sturm Graz.

Beide Verfolger sind am kommenden Spieltag zuhause gefordert. Austria Wien empfängt den Tabellenvierten Altach, St. Pölten trifft ebenfalls im eigenen Stadion auf Rapid Wien.

Zum Erfolg von Sturm Graz äußerte sich Sportchef Michael Parensen in einem Interview im ORF.

Enges Tabellenbild an der Spitze

Grundsätzlich prägen in Ligasystemen mit ungleicher Anzahl ausgetragener Spiele punktemäßige Vorsprünge oft ein verzerrtes Bild der tatsächlichen Kräfteverhältnisse. Mannschaften mit Nachholspielen können durch zusätzliche Siege ihren Rückstand verringern oder sogar an der Tabellenspitze vorbeiziehen. In solchen Konstellationen gilt die aktuelle Tabelle meist nur als Momentaufnahme, während die Anzahl ausstehender Partien ebenso entscheidend für die Einordnung der Platzierungen ist.

In der Frauen-Bundesliga, die in Österreich als höchste Spielklasse im Frauenfußball ausgetragen wird, entscheiden am Saisonende die Gesamtpunktzahl nach allen Runden über die Meisterschaft sowie die internationalen Startplätze. Enge Verfolgerduelle wie zwischen Austria Wien und St. Pölten sind in solchen Phasen der Saison keine Seltenheit, insbesondere wenn der Spitzenreiter bereits mehr Partien ausgetragen hat als die unmittelbaren Konkurrentinnen.