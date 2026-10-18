Sturm und GAK protestieren gemeinsam gegen Streichung des Graz-Sponsorings

Beim Grazer Stadt-Derby zwischen Sturm Graz und dem GAK am Sonntag in der Merkur Arena haben beide Vereine öffentlich gegen Sparpläne der Stadt Graz protestiert. Auf der Bande des Stadions war der Schriftzug „Graz“ sowohl in den Vereinsfarben von Sturm in Schwarz-Weiß als auch in jenen des GAK in Rot-Weiß durchgestrichen zu sehen. Hintergrund ist die Ankündigung der Stadt, das Sponsoring für beide Vereine zu streichen.

Proteste beim Derby in der Merkur Arena

Sturm-Präsident Christian Jauk äußerte sich am Rande des Derbys zu den geplanten Einsparungen. Er stellte das Sponsoring in Relation zum Gesamtbudget der städtischen Holding: „Wenn man sich das Gesamtbudget der Holding ansieht, da geht es um knapp über 0,1 Prozent.“ Jauk kritisierte zudem, dass die Sparmaßnahmen aus seiner Sicht auf dem Rücken von Kindern, dem Frauenteam und dem Behindertenteam ausgetragen würden.

Auch GAK-Präsident René Ziesler nahm zu der Situation Stellung. Er verwies auf das anstehende Stadion-Projekt des Vereins als eine der aktuellen Aufgaben und äußerte die Hoffnung auf eine Einigung mit der Stadt: „Ich hoffe, dass die Gespräche positiv ausgehen.“

Auch unter den Fans beider Vereine war das Thema präsent. Ein GAK-Anhänger erklärte vor dem Spiel, Vereine mit Profisport hätten eine Vorbildwirkung und es gehe langfristig auch um volkswirtschaftliche Aspekte. Ein Sturm-Fan argumentierte, dass eine Stadt, die sich selbst als Sportstadt bezeichne, die Vereine Sturm, GAK und die Eishockeymannschaft 99ers entsprechend fördern müsse.

Kommunales Sponsoring im Spitzensport

Städte und Gemeinden unterstützen Sportvereine grundsätzlich aus unterschiedlichen Motiven. Neben der reinen Außendarstellung spielt dabei häufig auch die Nachwuchsarbeit eine Rolle, ebenso wie Breitensportangebote, die über den reinen Profibetrieb hinausgehen. Vereine mit mehreren Mannschaftsbereichen, etwa im Frauen- oder Behindertensport, sind bei der Finanzierung oft in besonderem Maß auf öffentliche Zuschüsse angewiesen, da diese Bereiche anders als der Profifußball der Männer in der Regel keine vergleichbaren Einnahmen aus Vermarktung und Übertragungsrechten erzielen.

Kommunale Budgets unterliegen zugleich regelmäßigen Spar- und Konsolidierungsrunden, bei denen verschiedene Ausgabenposten auf den Prüfstand gestellt werden. Sportsponsoring gerät dabei erfahrungsgemäß häufiger in die Diskussion als etwa Pflichtaufgaben der Daseinsvorsorge, da es sich um freiwillige Leistungen handelt. Vereine wiederum verweisen in solchen Debatten oft auf indirekte wirtschaftliche Effekte, etwa durch Tourismus, Sichtbarkeit der Stadt oder Beschäftigung, die sich nicht unmittelbar im kommunalen Budget niederschlagen, aber dennoch Teil der öffentlichen Diskussion um den Wert von Sportförderung sind.

Stadionprojekte als zusätzlicher Faktor

Bauvorhaben wie ein neues oder umgebautes Stadion stellen für Vereine häufig eine besondere finanzielle Herausforderung dar, da sie neben dem laufenden Spielbetrieb zusätzliche Investitionen erfordern. In solchen Phasen ist die Verlässlichkeit bestehender Förderstrukturen für Vereine von besonderer Bedeutung, da langfristige Planungen oft auf der Kalkulierbarkeit öffentlicher Zuschüsse aufbauen. Diskussionen über die Kürzung von Sponsoringleistungen fallen in solchen Zeiträumen entsprechend stärker ins Gewicht als in Phasen ohne größere Investitionsvorhaben.