Südamerika-Verband drängt FIFA auf WM 2030 mit 64 Mannschaften

CONMEBOL fordert WM 2030 mit 64 Mannschaften

Der südamerikanische Fußballverband CONMEBOL spricht sich für eine Erweiterung der Weltmeisterschaft 2030 auf 64 Teilnehmer aus. CONMEBOL-Präsident Alejandro Dominguez wandte sich am Montag über soziale Netzwerke an die FIFA und forderte das größere Format für die Jubiläumsausgabe des Turniers.

Die Forderung folgt einen Tag nach dem Ende der WM 2026 in Nordamerika – dem ersten Turnier, das mit 48 Mannschaften ausgetragen wurde. FIFA-Chef Gianni Infantino hatte zuletzt eine weitere Aufstockung von 48 auf 64 Teams nicht ausgeschlossen.

100 Jahre Weltmeisterschaft

Die WM 2030 markiert das 100-Jahr-Jubiläum der Fußball-Weltmeisterschaft. Das erste Turnier fand 1930 in Uruguay statt. Als Hauptausrichter der Jubiläumsausgabe fungieren Spanien, Portugal und Marokko. Uruguay, Argentinien und Paraguay richten die Eröffnungsspiele aus, um das historische Jubiläum zu würdigen.

Ob die FIFA der vorgeschlagenen Erweiterung auf 64 Mannschaften zustimmt, ist noch offen. Eine Stellungnahme des Weltverbandes zu der Forderung stand zunächst aus.