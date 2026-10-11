Suljovic nach Sieg über van Gerwen im Viertelfinale der Swiss Darts Trophy

Mensur Suljovic hat bei der Swiss Darts Trophy in Basel das Viertelfinale erreicht. Der 54-jährige Wiener setzte sich am Sonntagnachmittag gegen den als Nummer zwölf gesetzten Engländer Ross Smith mit 6:5 durch. Im Viertelfinale trifft Suljovic am Abend auf den Niederländer Dirk van Duijvenbode.

Enger Erfolg gegen Smith nach Sieg über van Gerwen

Suljovic setzte sich gegen Ross Smith mit 6:5 durch und zog damit in die Runde der letzten acht Spieler ein. Bereits am Freitag hatte er für ein Ergebnis gesorgt, das in Basel für Aufmerksamkeit sorgte: Mit 6:4 bezwang er Michael van Gerwen, der als Nummer fünf gesetzt war und als ehemaliger Weltranglistenerster gilt. Die Swiss Darts Trophy ist Teil der European Tour.

Im Viertelfinale wartet nun mit Dirk van Duijvenbode der nächste Gegner aus den Niederlanden auf Suljovic. Die Partie findet am Abend statt.

Die European Tour im Profidarts

Die European Tour ist eine Serie von Turnieren, die von der Profidarts-Organisation PDC ausgerichtet wird und über die Saison verteilt in verschiedenen europäischen Städten stattfindet. Grundsätzlich sammeln Spieler bei diesen Events Punkte für die Order of Merit, die Weltrangliste der PDC, und sichern sich damit auch Startplätze für größere Turniere. Die Setzliste bei solchen Veranstaltungen orientiert sich in der Regel an der aktuellen Platzierung der Spieler in dieser Weltrangliste, wodurch höher gesetzte Akteure erst in späteren Runden auf andere Topspieler treffen sollen.

Bei K.-o.-Turnieren im Darts wird üblicherweise im Modus „Best of“ gespielt, bei dem eine bestimmte Anzahl gewonnener Sätze oder Legs über den Ausgang einer Partie entscheidet. Je weiter ein Turnier fortschreitet, desto länger werden die Partien in der Regel angesetzt, um dem sportlichen Gewicht der jeweiligen Runde gerecht zu werden. Überraschungserfolge gegen favorisierte oder höher gesetzte Spieler gehören dabei zu den Reizen des Formats, da die Platzierung in der Setzliste keine Garantie für das Erreichen späterer Runden darstellt.

Österreich zählt im internationalen Profidarts zu den Ländern mit einer vergleichsweise kleinen, aber etablierten Szene, in der einzelne Spieler über Jahre hinweg auf der European Tour sowie bei Weltranglistenturnieren der PDC vertreten sind. Wien gilt dabei traditionell als einer der Ausgangspunkte für Akteure, die sich im internationalen Profibereich etabliert haben.