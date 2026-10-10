SV Ried feiert ersten Auswärtssieg der Saison mit 2:1 in Innsbruck

Die SV Ried hat am Samstag bei der WSG Tirol mit 2:1 gewonnen und damit den ersten Auswärtssieg der laufenden Bundesliga-Saison eingefahren. Die Partie im Tivoli Stadion Tirol in Innsbruck verfolgten 1.350 Zuschauer. Stefan Schwab und Philipp Pomer drehten nach einem frühen Rückstand das Spiel noch vor der Pause zugunsten der Innviertler.

Ried dreht frühen Rückstand in Innsbruck

Die WSG Tirol ging in der 8. Minute durch einen Freistoß von Nikolai Baden Frederiksen in Führung. Baden Frederiksen stand trotz Knöchelproblemen auf dem Platz. Ried reagierte prompt: In der 15. Minute verwandelte Stefan Schwab einen Foulelfmeter zum 1:1. Den Elfmeter hatte David Gugganig durch ein Foul an Evan Eghosa Aisowieren im Strafraum verschuldet.

Kurz vor der Pause, in der 43. Minute, erzielte Philipp Pomer das 2:1 für die Gäste. Zuvor hatte Rieds Kapitän und Torhüter Andreas Leitner in der 39. Minute gleich zweimal pariert, zunächst gegen Michael Olakigbe, dann gegen Baden Frederiksen, und so den knappen Vorsprung abgesichert.

In der 50. Minute glaubte Aisowieren, auf 3:1 für Ried erhöht zu haben. Der VAR überprüfte die Szene jedoch und annullierte das Tor wegen einer Abseitsposition. Schiedsrichter Julian Weinberger zeigte im Laufe der Partie David Gugganig und Rossdorfer gelbe Karten. Beim Endstand von 2:1 für Ried blieb es bis zum Abpfiff.

Tabellensituation nach dem neunten Spieltag

Mit dem Sieg verbesserte sich Ried auf elf Punkte und steht damit auf Platz fünf der Tabelle. Das Team von Trainer Mario Despotovic holte in den vergangenen drei Spielen sieben Punkte und traf in jedem der bisherigen acht Saisonspiele mindestens einmal. Die WSG Tirol unter Trainer Philipp Semlic bleibt bei acht Punkten und wartet nun seit drei Partien auf einen Sieg.

Für die WSG Tirol geht es als Nächstes auswärts gegen Wolfsberg weiter. Ried empfängt im kommenden Spiel die Wiener Austria zu Hause.

Der Videobeweis im österreichischen Fußball

Der Video Assistant Referee, kurz VAR, kommt in der Admiral Bundesliga seit mehreren Jahren bei klar definierten Spielsituationen zum Einsatz. Dazu zählen unter anderem Tore, Elfmeterentscheidungen, direkte Rote Karten sowie Verwechslungen bei Platzverweisen. Bei Abseitsentscheidungen prüft der Video-Assistent im Kölner Kontrollraum die Bildaufnahmen und meldet sich beim Schiedsrichter auf dem Feld, sobald eine mögliche Fehlentscheidung vorliegt. Die endgültige Entscheidung trifft stets der Unparteiische vor Ort, nachdem er die Szene gegebenenfalls selbst an einem Monitor am Spielfeldrand angesehen hat. Grundsätzlich dient das System dazu, offensichtliche und eindeutig nachweisbare Fehler zu korrigieren, nicht aber dazu, jede knappe Szene im Detail neu zu bewerten. Annullierte Tore wegen Abseitsstellungen gehören dabei zu den häufigsten Eingriffen des Videobeweises im Ligaalltag.