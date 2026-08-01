SV Ried holt Innenverteidiger Dejan Radonjic von Austria Wien

SV Ried verpflichtet Innenverteidiger Dejan Radonjic von Austria Wien

Der SV Ried hat seinen Kader mit Innenverteidiger Dejan Radonjic verstärkt. Der 20-Jährige wechselt von Austria Wien zum Bundesligisten und unterschrieb einen Vertrag bis 2029.

Radonjic, 1,90 Meter groß, stammt aus Wien und spielte seit 2014 für Austria Wien. In der vergangenen Saison kam er für den Verein zu 14 Bundesliga-Einsätzen.

Mit dem Wechsel zum SV Ried setzt der Innenverteidiger seine Karriere künftig bei einem anderen Bundesligaklub fort.