Switolina schlägt Sabalenka und steht im Halbfinale der WTA-Finals

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Jelina Switolina hat sich bei den WTA-Finals in Indian Wells als letzte Spielerin für das Halbfinale qualifiziert. Die Ukrainerin setzte sich gegen die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka mit 6:3, 3:6 und 6:1 durch und beendete damit zugleich die Saison der Belarussin.

Switolina wirft Sabalenka aus dem Turnier

Nach fast zwei Stunden Spielzeit verwertete Switolina ihren vierten Matchball und entschied die Partie gegen Sabalenka für sich. Es war erst der zweite Sieg der Ukrainerin im achten direkten Duell mit der Belarussin. Für Sabalenka bedeutete die Niederlage gleichzeitig das Ende ihrer Saison bei den WTA-Finals.

Im Halbfinale trifft Switolina nun auf Linda Noskova aus Tschechien. Im zweiten Semifinale stehen sich Mirra Andrejewa und Jessica Pegula gegenüber.

Bedeutung der WTA-Finals im Tennisjahr

Die WTA-Finals bilden traditionell den Abschluss der Tennissaison und bringen die acht besten Einzelspielerinnen des Jahres zusammen. Die Teilnehmerinnen qualifizieren sich über ihre Platzierung in der Weltrangliste und über die im Laufe der Saison gesammelten Punkte. Das Teilnehmerfeld gilt deshalb regelmäßig als Gradmesser für die stärksten Spielerinnen des jeweiligen Jahres.

Üblicherweise wird das Turnier zunächst in Gruppenphasen ausgetragen, ehe die besten Spielerinnen ins Halbfinale und anschließend ins Endspiel einziehen. Gerade in der Schlussphase der Saison spielen körperliche und mentale Verfassung häufig eine größere Rolle als bei früheren Turnieren, da viele Profis zu diesem Zeitpunkt bereits zahlreiche intensive Wochen hinter sich haben. Enge Matches über drei Sätze sind in dieser Phase keine Seltenheit, da die Abstände an der Spitze des Tennissports gering sind.

Direkte Duelle zwischen etablierten Topspielerinnen entwickeln sich im Laufe der Zeit oft zu eigenen kleinen Statistiken, die von Experten und Zuschauern verfolgt werden. Eine ausgeglichene oder einseitige Bilanz in solchen Duellen kann einzelne Begegnungen zusätzlich einordnen, ohne dass daraus Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse gezogen werden können.

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