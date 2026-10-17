Taifun zwingt Ruder-WM in Qingdao zur Terminverschiebung – Lobnig startet erst Montag

Ein Taifun hat den Zeitplan der Küstenruder-Weltmeisterschaft im chinesischen Qingdao durcheinandergebracht. Der für Sonntag vorgesehene Start der Kärntner Ruderin Magdalena Lobnig wurde auf Montag verschoben, ebenso das Zeitfahren im Beach-Sprintbewerb. Lobnig ist Vorjahres-Vizeweltmeisterin und gehört zu den Favoritinnen des Bewerbs.

Sturm legt Trainingsbetrieb in Qingdao lahm

Bereits am Freitag war das Training durch Ausläufer des Taifuns deutlich erschwert. Es herrschte hoher Wellengang, der die Bedingungen für die Athletinnen und Athleten anspruchsvoll machte. Am Samstag verschärfte sich die Lage weiter: Das Training fiel vollständig aus, am frühen Morgen kam es zu einer Notevakuierung. Nach Angaben vor Ort wurden dabei Ruder und Zelte durch die Luft geschleudert. Alle Beteiligten befinden sich mittlerweile im Hotel.

Für die Nacht auf Sonntag wird der Höhepunkt des Sturms erwartet, mit Wellen von mehr als zwei Metern Höhe sowie starkem Wind. Angesichts dieser Vorhersage wurden sowohl Lobnigs ursprünglich für Sonntag geplanter Start als auch das Zeitfahren im Beach-Sprint auf Montag verlegt.

Taifune als wiederkehrende Herausforderung für Küstensportarten

Küstenregionen in Ostasien, darunter auch die chinesische Provinz Shandong mit der Stadt Qingdao, liegen in einer Zone, die in den Spätsommer- und Herbstmonaten regelmäßig von Taifunen betroffen ist. Solche tropischen Wirbelstürme bilden sich über dem offenen Meer und können binnen kurzer Zeit erhebliche Windgeschwindigkeiten sowie hohen Wellengang erzeugen. Für Wassersportarten wie das Küstenrudern, das im Gegensatz zum klassischen Flachwasserrudern direkt im offenen Meer oder in Küstennähe ausgetragen wird, stellen solche Wetterlagen eine besondere Gefahr dar.

Veranstalter von internationalen Wettkämpfen in betroffenen Regionen beobachten die Wetterlage üblicherweise engmaschig und passen Zeitpläne kurzfristig an, wenn Sicherheitsrisiken für Athletinnen, Athleten und Material bestehen. Trainingseinheiten und Wettkampftermine werden in solchen Fällen verschoben oder ausgesetzt, bis sich die Bedingungen wieder stabilisieren. Notevakuierungen, wie sie in Qingdao stattfanden, gehören zu den Vorsichtsmaßnahmen, mit denen Organisatoren auf akute Sturmgefahr reagieren, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.