Team Europa kurz vor Laver-Cup-Triumph nach Doppelsieg in London

Team Europa steht vor dem Gewinn des Laver Cup 2026. Im Doppel setzten sich Flavio Cobolli und Jakub Mensik am Sonntag in der Londoner O2-Arena gegen Alex de Minaur und Taylor Fritz mit 7:5 und 6:3 durch. Der Sieg brachte dem europäischen Team drei Punkte und sorgte vor den verbleibenden drei Einzeln für eine Führung mit 10:5. Für den Gesamtsieg beim Laver Cup sind 13 Punkte erforderlich.

Doppelerfolg entscheidet Vorentscheidung in London

Cobolli und Mensik behielten in beiden Sätzen knapp die Oberhand gegen die Paarung de Minaur und Fritz. Nach dem 7:5 im ersten Durchgang setzte sich das italienisch-tschechische Duo im zweiten Satz mit 6:3 durch und sicherte Team Europa damit die drei Punkte, die am Sonntag für einen Matchgewinn vergeben werden. Durch diesen Erfolg baute das Team seinen Vorsprung auf 10:5 aus, während noch drei Einzelpartien ausständig waren. Zum Kader von Team Europa zählt unter anderem der deutsche Weltranglistenzweite Alexander Zverev, auf Seiten von Team Welt stehen neben de Minaur und Fritz auch Learner Tien sowie Rafael Jodar im Aufgebot. Auch Carlos Alcaraz gehört zum europäischen Team.

Punktesystem mit steigendem Wert im Turnierverlauf

Der Laver Cup wird von Freitag bis Sonntag mit insgesamt zwölf Matches ausgetragen, pro Tag stehen jeweils drei Einzel und ein Doppel auf dem Programm. Der Wert der einzelnen Siege steigt dabei von Tag zu Tag: Am Freitag ist ein Erfolg einen Punkt wert, am Samstag zwei und am Sonntag schließlich drei Zähler. Dieses gestaffelte System sorgt dafür, dass die Partien am letzten Turniertag besonders schwer wiegen und eine zunächst knappe Ausgangslage rasch entschieden werden kann. Sieger ist jenes Team, das als erstes 13 Punkte erreicht.

Bilanz seit der Turniergründung

Der Laver Cup wird seit 2017 ausgetragen und stellt eine Mannschaftskonkurrenz zwischen einem europäischen Team und einer Auswahl aus dem Rest der Welt dar. In den bisher acht durchgeführten Ausgaben gewann Team Europa fünfmal, und zwar 2017, 2018, 2019, 2021 sowie 2024. Team Welt setzte sich in den Jahren 2022, 2023 und 2025 durch. Im Jahr 2020 wurde der Wettbewerb wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzt. Grundsätzlich ist der Modus des Turniers so angelegt, dass beide Mannschaften aus einem festen Kader von Spielern bestehen, die von einem Teamkapitän für die einzelnen Begegnungen nominiert werden. Anders als bei klassischen Einzelturnieren der Tennis-Tour steht beim Laver Cup der Mannschaftsgedanke im Vordergrund, was sich auch in der gemeinsamen Bank während der Matches und der Unterstützung der Teamkollegen von der Seitenlinie zeigt.

Nächste Austragung in Kalifornien

Die zehnte Ausgabe des Laver Cup ist bereits terminiert: Vom 24. bis 26. September 2027 wird das Turnier im Intuit Dome in Inglewood im US-Bundesstaat Kalifornien stattfinden. Die Halle dient regulär als Heimstätte des NBA-Clubs Los Angeles Clippers und liegt im Großraum Los Angeles. Nach mehreren Austragungen in Europa und Nordamerika wandert der Wettbewerb damit erneut in die USA, wo bereits frühere Ausgaben des Turniers ausgetragen wurden.