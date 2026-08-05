Tennisverband verliert Winterhalle auf Messeareal Dornbirn

Vorarlberger Tennisverband verliert Winterhalle in Dornbirn

Der Vorarlberger Tennisverband steht nach der kommenden Wintersaison ohne seine bisherige Winterhalle auf dem Messeareal Dornbirn da. Grund ist ein neues Nutzungskonzept der Messe Dornbirn, die die entsprechenden Flächen künftig selbst benötigt.

Bereits jetzt können auf dem Areal nur noch zwei von ursprünglich fünf Tennisplätzen bespielt werden.

Neues Nutzungskonzept der Messe Dornbirn

Die Messe Dornbirn hat beschlossen, Sport- und Veranstaltungsbetrieb künftig zu trennen. Die Hallen eins bis sechs sollen demnach ausschließlich dem Sportbetrieb vorbehalten sein. Für das Jahr 2027 strebt die Messe eine Belegungsquote zwischen 60 und 80 Prozent an.

Der Tennisverband hatte den Nutzungsvertrag für zwei Hallen bereits im Juni 2025 gekündigt. Hintergrund war unter anderem die Ankündigung des Landes Vorarlberg Anfang 2025, die bisherige Sonderförderung für die Halle zu streichen. Diese Förderung läuft im Juni 2026 aus.

Übergangsregelung bis Februar

Die beiden verbliebenen Plätze in Halle 7 können nach aktuellem Stand bis Februar kommenden Jahres weiter genutzt werden. Für Ende August ist ein weiteres Treffen zwischen Land Vorarlberg, Messe Dornbirn und dem Tennisverband angesetzt.

Von Hallenräumungen während des Messebetriebs waren bislang insgesamt acht Sportarten betroffen, darunter Handball, Eishockey, Turnen und Tennis.