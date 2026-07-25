Thomas Preining gewinnt DTM-Rennen in Oschersleben mit zweitem Saisonsieg

Thomas Preining gewinnt DTM-Rennen in Oschersleben

Thomas Preining hat am Samstag das erste von zwei DTM-Rennen in Oschersleben gewonnen. Für den Oberösterreicher war es der zweite Saisonsieg 2026 und der insgesamt neunte in seiner DTM-Laufbahn.

Der 28-jährige Linzer startete im Porsche von der Poleposition und setzte sich mit einem Vorsprung von 1,601 Sekunden vor Luca Engstler durch. Der Deutsche belegte im Lamborghini den zweiten Platz.

Weitere Platzierungen

Rang drei ging an Maro Engel im Mercedes. Lucas Auer aus Tirol wurde im Mercedes Vierter, mit einem Rückstand von 0,7 Sekunden auf den dritten Platz. Der Wiener Mirko Bortolotti, der für Italien startet, kam auf Position fünf.

Es war die fünfte Station der DTM-Saison 2026. Preining hatte bereits den Saisonauftakt in Spielberg für sich entschieden, wo Auer damals Zweiter geworden war.

Preining beschrieb das Rennen in Oschersleben als schwierig und herausfordernd. Der Oberösterreicher war 2023 Gesamtsieger der DTM. Das zweite Rennen in Oschersleben findet am Sonntag statt.