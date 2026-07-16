Tim Merlier triumphiert zum dritten Mal bei dieser Tour de France – Österreicher weit zurück

Tim Merlier gewinnt zwölfte Etappe der Tour de France – dritter Tagessieg bei dieser Ausgabe

Tim Merlier hat die 12. Etappe der 113. Tour de France gewonnen. Der 33-jährige Belgier vom Team Soudal setzte sich auf der 179,1 Kilometer langen Strecke von Magny-Cours nach Chalon-sur-Saône im Sprint durch. Es war Merliers dritter Etappensieg bei dieser Tour-Ausgabe und insgesamt sein sechster Tagessieg bei der Tour de France.

Olav Kooij aus den Niederlanden belegte den zweiten Platz, der Belgier Jasper Philipsen wurde Dritter. Auf der Zielgeraden ereignete sich ein Sturz, an dem mehrere Fahrer beteiligt waren.

Rennverlauf

Der Start erfolgte auf der Rennstrecke in Magny-Cours. Rund 25 Kilometer nach dem Start setzte sich eine vierköpfige Spitzengruppe ab, der unter anderem Baptiste Veistroffer angehörte. Das Feld holte die Ausreißer 35 Kilometer vor dem Ziel wieder ein, woraufhin es zu einem Massensprint kam, den Merlier für sich entschied. Merlier hatte bei dieser Tour-Ausgabe bereits die siebte und achte Etappe gewonnen.

Österreicher im Feld

Marco Haller (Österreich) kam als 32. ins Ziel und liegt in der Gesamtwertung auf Rang 164 mit einem Rückstand von knapp drei Stunden. Felix Großschartner belegte auf der Etappe den 73. Platz und ist als bester Österreicher auf Rang 35 der Gesamtwertung geführt, mit einem Rückstand von 1:06:02 Stunden.

Gesamtwertung und Ausblick

In der Gesamtwertung führt weiterhin Tadej Pogacar (Slowenien). Jonas Vingegaard (Dänemark) folgt mit 3:36 Minuten Rückstand auf Platz zwei, Remco Evenepoel (Belgien) liegt mit 4:06 Minuten Rückstand auf dem dritten Rang. Die 13. Etappe führt über 205,8 Kilometer von Dole nach Belfort. Rund 25 Kilometer vor dem Ziel ist der Ballon d’Alsace, ein Berg der ersten Kategorie, zu bewältigen.