Tirol wird zum Trainingslager-Hotspot für 40 internationale Fußballclubs

Zahlreiche internationale Fußballvereine bereiten sich in Tirol auf die neue Saison vor

In Tirol halten in diesem Sommer 40 internationale Profi-Fußballmannschaften ihr Trainingslager ab. Unter den Vereinen befinden sich Bundesliga-, Championsleague- und weitere europäische Topclubs.

Schalke 04 trainiert derzeit im Stubaital. Trainer Miron Muslic, der aus Österreich stammt, hat den Verein zurück in die Bundesliga geführt. Die Mannschaft bleibt bis zum Wochenende im Stubaital, wobei die Spieler laut Angaben nicht ausschließlich auf dem Fußballplatz in Neustift trainieren.

Weitere Vereine in verschiedenen Tiroler Regionen

Auch der Championsleague-Teilnehmer Qarabag FK sowie der FC Kopenhagen, Young Boys Bern und Udinese Calcio gehören zu den Mannschaften, die in Tirol trainieren.

Der FC Köln verweilt bis Freitag in Kitzbühel. Werder Bremen bleibt bis zum kommenden Wochenende im Zillertal. Mainz 05 wird am Montag im Brixental erwartet, TSG Hoffenheim reist Anfang August nach Seefeld.

Einordnung durch Verband und Agentur

Henning Rießelmann, Geschäftsführer der Agentur Onside, sowie Josef Geisler, Präsident des Tiroler Fußballverbands, äußerten sich zu den Trainingslagern der Vereine in Tirol.